Handball Nach harter Woche: Der HC Kriens-Luzern siegt beim Angstgegner Kriens-Luzern beschliesst die englische Woche mit einem souveränen 34:29-Erfolg bei Suhr Aarau. Trainer Peter Kukucka zieht ein positives Zwischenfazit.

Die Hallen sind voll, die Stimmungen grossartig, und am Ende gewinnen fast immer die Krienser. Nur bei Wacker Thun (26:26) liessen sie sich die Butter vom bereits hübsch gestrichenen Brot nehmen, ansonsten liest sich ihre Startbilanz makellos. Die Siege gegen Meister Schaffhausen, Cupsieger GC Amicitia Zürich, Vizemeister Winterthur und nun, am letzten Samstag, bei Angstgegner Suhr Aarau zeigen: Die Vorschusslorbeeren waren gerechtfertigt, das Starensemble erfüllt die Erwartungen. «Ich bin zufrieden», sagt Trainer Peter Kukucka,«wir haben uns ein riesiges Selbstvertrauen geholt.»

Auch gegen Suhr Aarau war Andy Schmid treffsicher. Urs Flüeler / Keystone (Kriens, 11. September 2022)

Gegen Suhr Aarau, das man seit sechs Spielen nicht mehr schlagen konnte, offenbarte sich die ganze Bandbreite ihres Potenzials. Andy Schmid führte zwar wieder überragend Regie, traf bei einer 100-Prozent-Quote 11-mal und grüsst in der Top­skorerliste der QHL von Platz eins.

Doch es waren nicht nur er und Marin Sipic, sein fantastischer Partner am Kreis, die den Gegner vor unlösbare Probleme stellten, Torgefahr entstand auch auf allen anderen Positionen. Vor allem die zuletzt im Abschluss etwas unscheinbaren Fabian Böhm und Milos Orbovic steigerten sich, sorgten für wichtige Treffer aus dem Rückraum. «Die Tore waren echt schön verteilt», lobt Kukucka.

Schwere Beine wegen englischer Woche

Dass die Strapazen am Ende einer englischen Woche mit drei Spielen innert sieben Tagen nicht spurlos am HC Kriens-Luzern vorbeigehen, war zu ­Beginn der Partie in der Aarauer Schachenhalle offensichtlich. Der Gegner, der eine Woche Pause und insgesamt zwei Partien weniger absolviert hatte, wirkte frischer und profitierte vom fehlerhaften Start des Favoriten – nach acht Minuten führten die Aargauer mit 5:3. «Wir waren am Anfang müde, hatten schwere Beine, die Woche war extrem hart», erklärt Kukucka, doch stets war er überzeugt:

«Der Punkt, an dem wir Suhr Aarau knacken, kommt irgendwann.»

Rund 45 Minuten lang bewegen sich die beiden Teams auf Augenhöhe. Kriens-Luzern führt 24:22, vermag sich aber nicht abzusetzen. Schmid verursacht vorne einen technischen Fehler, verschläft hinten einen Abschluss des gegnerischen Flügels, wird anschliessend für drei Minuten ausgewechselt und diskutiert mit dem Trainer. «Wir haben unsere Gedanken ausgetauscht. Andy sollte den Puls etwas runter bekommen, um danach wieder Akzente setzen zu können», berichtet Kukucka.

Jungtalent Luca Sigrist vertritt den Superstar solid, und tatsächlich kehrt dieser gestärkt zurück, läutet mit einem erfolgreichen Einzeldurchbruch die starke Schlussphase ein.

Nun geht es zu Heiko Grimms Kreuzlingen

Fortan sind die Rollen klar verteilt, Suhr Aarau wirkt zunehmend ratlos gegen die Krienser Offensivwucht und scheitert zudem mehrmals mit Grosschancen an Goalie Rok Zaponsek. Der 34:29-Sieg ist letztlich ungefährdet, die Zentralschweizer werden ihrer Favoritenrolle einmal mehr gerecht und stehen nun als einziges ungeschlagenes Team nach Verlustpunkten auf Platz eins. Einziger Makel: Die sogenannte zweite Reihe vermag das Niveau der Startformation nicht zu halten. Mit Ausnahme von Levin Wanner am ­rechten Flügel setzen die Eingewechselten in Aarau wenig ­Akzente.

Kriens-Luzern hat nun eine reguläre Trainingswoche vor sich. Am kommenden Samstag auswärts gegen das Schlusslicht Kreuzlingen von Trainer Heiko Grimm, dem früheren HCKL-Chefcoach, antritt. Moritz Oertli, der zweite Spielmacher, kehrt nach seiner Hüftoperation zurück, wird zunächst aber Einsätze im NLB-Team von Handball Emmen bestreiten.