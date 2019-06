Kommentar

Der FCL braucht Klassespieler, um die Fans wieder ins Stadion zu locken

Unser Reporter Daniel Wyrsch schreibt in der Saison-Analyse, dass sich der FC Luzern Klassefussballer leisten sollte, damit die Zuschauer wieder in Scharen in die Swisspor-Arena pilgern. Denn in der zu Ende gegangenen Saison ist der Besucherschnitt pro Heimspiel erstmals unter die 10'000er-Marke gefallen.