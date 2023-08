Kolumne Die komische Oper und das seltsame Gepäck Die Erlebnisse des Reporters an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest. Rainer Sommerhalder Drucken Teilen

Die komische Oper"Der Blitz" mit einem sich ungebührlich verhaltenen Zuschauer im Schloss Hallwyl. Martin Dominik Zemp Mdzphoto.ch / Lenzburger Bezirks-Anzeiger

Im ersten Moment war ich erfreut. Das Schnupperangebot einer kostenlosen Abholung meines WM-Gepäcks für Budapest gab mir zeitlich mehr Luft am Reisetag. Ich musste nur ein Zeitfenster von sechs Stunden auswählen, dass ich dann am Tag selbst auf 60 Minuten eingrenzen konnte. Zudem würde ich den Standort des Fahrers jederzeit verfolgen können. Und im Notfall die Abholzeit halt etwas schieben. Zumindest interpretierte ich die Informationen so.

Also durfte ich mich frei von Stress und Sorgen auf meine doppelte Premiere an diesem Tag freuen – dem VIP-Transport meines Koffers an die Leichtathletik-Titelkämpfe und der Einladung zum allerersten Opernbesuch meines Lebens. Komisch an diesem Tag war dann allerdings nicht primär die Oper vor idyllischer Kulisse im Schloss Hallwyl. Komisch oder besser gesagt flau wurde es zunehmend in meiner Magengegend.

Das von mir angegebene Zeitfenster von 14 bis 20 Uhr überschnitt sich ganz leicht mit dem Beginn der edlen Gesänge im Schlossgarten. Kurz nach Mittag kam das Mail des Anbieters, ich solle um 14 Uhr zuhause sein, um den Abholdienst ja nicht zu verpassen. Ein erster Klick auf die Routenverfolgung zeigte die Animation eines fahrenden Lieferwagens, den Namen des Fahrers und den Hinweis, ich sei der nächste Kunde auf der Route.

Als fünf Stunden und unzählige Klicks später nach wie vor dieselben Infos aufpoppten und das Zeitfenster der Abholung noch immer mit 14 bis 20 Uhr angegeben wurde, begann meine Puls markant zu steigen. Und ja, das Timing geriet maximal unpassend. Just im Moment, als der Organisator auf der Bühne viel Spass bei der komischen Oper wünschte, kam der Anruf des Fahrers, wo ich denn stecken würde.

Wohl noch nie ist jemand so rasch nach Beginn einer Oper aus den – durchaus im intimen Rahmen gestalteten – Zuschauerreihen geflüchtet und noch nie 15 Minuten später mit Schamesröte im Gesicht wieder an den Ort des französischen Abgangs zurückgekehrt. Und alles nur wegen eines seltsamen Gepäcktransports.

PS: Der Koffer ist unbeschadet in Budapest angekommen und die Oper hat dem kulturellen Frischling sehr gefallen.