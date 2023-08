Kolumne Mit Werner Günthör im Museum Die Erlebnisse des Reporters an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest. Rainer Sommerhalder Drucken Teilen

Eine ganze Wand voller historischer Leichtathletik-Shirts - aber kein Schweizer Kreuz in Sicht. Rainer Sommerhalder

Leichtathletik ist auch Geschichte. Der Weltverband hat vorgesorgt und lässt die Erinnerungen an die Vergangenheit der Sportart in einem virtuellen 3D-Museum aufleben. In Budapest hat man einen greifbaren Teil des «Mowa» kurzerhand als mehrwöchige Ausstellung in ein populäres Shoppingcenter verfrachtet, um die Leichtathletik der heimischen Bevölkerung näher zu bringen.

Ein Besuch in der Ausstellung bringt durchaus neue Perspektiven und verblüffende Erlebnisse. Man sieht, wie hoch die Latte beim Weltrekord im Hochsprung lag und wie weit weg vom Absprung Mike Powell bei seinem Rekord-Weitsprung auf 8,95 m landete. Auch das Gewicht des Sportgeräts beim Kugelstossen gibt so einiges her. Unvorstellbar, dieses Ding 23 Meter weit zu stossen.

Apropos Kugel. Ein Ziel meines Besuchs ist es, Spuren der Schweizer Leichtathletik im Museum zu finden. An der Wand mit Dutzenden von Original-Shirts von Weltmeisterschaften fehlt das Schweizer Kreuz zu meiner Enttäuschung. Auch auf den 8000 Sportmünzen sucht man vergeblich einen Schweizer Kopf. Bei uns werden sportliche Meriten eben in Briefmarken und nicht in Münzen aufgewogen. Fast schon beruhigend, dass man in der «Dopingabteilung» des Museums auch keinen Berührungspunkt zu Swiss Athletics findet.

Der Rundgang vorbei an Sprintschuhen aus allen Dekaden, an Erinnerungen an Usain Bolt und an Plakaten aller bisherigen Weltmeisterschaften ist beinahe schon zu Ende, die Resignation hat längst überhandgenommen. Doch dann taucht er bildlich auf an der Wand vis-a-vis zum Spirituosengeschäft: Unser Kugel-Werni bei seinem Goldstoss auf 21,91 m zum letzten von insgesamt drei WM-Titeln 1993 in Stuttgart. Die Gewissheit ist endlich da: Werner Günthör geht nicht vergessen. Der Tag ist gerettet.