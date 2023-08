Kolumne Eine Reise in die Vergangenheit Die Erlebnisse des Reporters an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest.

Das Tram Nummer 2 in Budapest fährt die Zuschauer im 6-Minuten-Rhythmus zum Leichtathletik-Stadion. EPA

Den Weg vom Hotel ins Leichtathletik-Stadion lege ich in Budapest mit dem Tram zurück. Zumindest versuche ich das. Es fühlt sich an wie eine Reise in die Vergangenheit. Ich mag mich erinnern, dass es in der Stadt Zürich in den Achtzigerjahren diese Art von Trams gab.

Bei 35 Grad Aussentemperatur in einem überfüllten und unklimatisierten Transportmittel zu stehen, ist per se keine angenehme Situation. Aber es wird noch schlimmer. Strategisch habe ich mit der Idee, irgendwo in der Mitte zwischen Zentrum und Arbeitsort zu logieren, komplett versagt. Da es wenig Transport-Alternativen zwischen Stadt und Stadion gibt, ist das Tram Nummer 2 an meiner Station jeweils so überfüllt, dass von der wartenden Menge kaum jemand zusätzlich Platz findet.

Die Taktik, zuerst in die Gegenrichtung zu fahren, ist zwar erfolgreich, kostet aber viel Zeit. Und die regelmässigen Pannen der überalterten Fahrzeuge machen die Liebe zum traditionellen Budapester ÖV (die Metro fährt leider nicht zum Stadion) nicht inniger. Höchstens heisser. Wie also darauf reagieren? Fragen Sie meine smarte Uhr. Diese meldet seit Tagen Höchstwerte – beim Puls, der Temperatur und den Anzahl Schritten.