Kolumne Ungarische Leichtathletik-Fans machen sich nicht zum Affen Die Erlebnisse des Reporters an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest. Rainer Sommerhalder

Hammerwurf-Weltmeister Ethan Katzberg lässt sich im WM-Stadion in Budapest feiern - auch von den einheimischen Fans. Robert Ghement / EPA

Ungarische Sportfanatiker können unappetitlich sein. An der Fussball-EM 2021 wurden Ballkontakte von dunkelhäutigen Spielern von Affenlauten begleitet. Ungarn musste als Konsequenz der homophoben Sprechchöre gegen die drei gegnerischen Mannschaften Portugal, Frankreich und Deutschland später zwei Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen.

Wie also verhält sich das einheimische Leichtathletik-Publikum gegenüber der farbenfrohen internationalen Konkurrenz? Zur Nagelprobe geriet der Sonntagabend. Ausgerechnet an Ungarns Nationalfeiertag, an welchem an jeder Budapester Strassenecke an den Nationalstolz erinnert wurde, stand die grösste einheimische WM-Hoffnung im mit 35 000 Zuschauern gefüllten Stadion im Einsatz: Hammerwerfer Bence Halasz.

Dazu muss man wissen, dass von den insgesamt zehn ungarischen Olympiasiegern in der Leichtathletik genau die Hälfte Hammerwerfer waren. Die Disziplin hat eine grosse Tradition im Land. Tatsächlich lag Halasz vom ersten Wurf an in Führung. Das Stadion tobte.

Erst ganz am Schluss des Finals wurde der Hoffnungsträger der Nation noch von zwei Gegnern übertroffen. Und wie reagierte das Publikum? Es feierte die Bronzemedaille ihres Athleten und huldigte dem kanadischen Überraschungssieger mit einer Standing Ovation. So geht Fairness im Sport.

Die Leichtathletik ist nicht ohne Grund betreffend Hooliganismus absolut unverdächtig. Es gibt keine Sportart, in welcher ein WM-Publikum im Stadion durchmischter und bunter daherkommt. In Budapest wurden Tickets an Fans aus 106 Ländern verkauft. Im Stadion herrscht ein tolerantes Miteinander, von dem der eine oder andere Fussballfan viel lernen könnte. Nicht nur in Ungarn.