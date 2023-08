Kolumne Was sollen all diese Bäume bei jeder Gelegenheit? Die Erlebnisse des Reporters an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest. Rainer Sommerhalder Drucken Teilen

Bei uns setzt man Bäume fürs Klima, im Amazonas-Gebiet holzt man sie hundertfach ab.

Die Schweizer Post kauft einen ganzen Wald, die Organisatoren der Leichtathletik-WM bepflanzen einen Stadtpark neu. Überall müssen Bäume für Nachhaltigkeit herhalten. Würde man doch nur zum Regenwald im Amazonas etwas mehr Sorge tragen.

Klartext zum Klimawandel redet Sebastian Coe. Der Präsident des Leichtathletik-Weltverbands spricht an der Eröffnungs-Pressekonferenz in Ungarn den Regierungen dieser Welt die Fähigkeit ab, die Klimaziele zu erreichen. Er rechnet damit, dass in einigen Jahrzehnten mehrere Mitgliedsnationen von World Athletics schlicht vom Erdball verschwunden sein werden. In einer Umfrage hätten 75 Prozent aller Athletinnen und Athleten ausgesagt, dass sie in ihrem Sport bereits jetzt vom Klimawandel betroffen seien und sich ein stärkeres Engagement vom Verband wünschten.

An der WM trinken die Medienvertretern von Wasserspendern, sparen so 342 000 Plastikflaschen ein und müssen die Delegierten des Verbandes die Dokumente online lesen. Auch dafür benötigt es 180 000 Blatt Papier weniger. Wie viele Bäume für diese Aktion wohl ihr Leben behielten?

Zurück zu den ernsthaften Schwierigkeiten der Leichtathletik. Angesichts von angekündigten Temperaturen in Budapest von weit über 30 Grad für die kommenden Tage denkt Coe darüber nach, ob gewisse Länder in Zukunft schlicht nicht mehr als WM-Austragungsort taugen oder man die Saison neu denken muss. Und ob man Langstreckenrennen künftig vom WM-Programm absondern soll.

Zur Erinnerung: An der WM 2019 in Katar wurde der Marathon um Mitternacht gestartet, bei den Olympischen Spielen von Tokio ins höher gelegene Sapporo verlegt und in Budapest schickt man die Läuferinnen und Läufer bereits um 7.00 Uhr morgens auf die Strecke. Hier scheinen die Zeiten vorbei, in denen man die Starttermine den Wünschen der potenten TV-Anstalten anpasste. Jetzt werden sie von der Sonne diktiert.