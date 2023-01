Mail aus Melbourne Wie ich mit dem Gesetz in Konflikt geriet und ich mich wie Novak Djokovic illegal in Australien aufhielt Journalist Simon Häring berichtet hier von Nebenschauplätzen bei seinem Arbeitsaufenthalt bei den Australian Open in Melbourne. Simon Häring Drucken Teilen

Als ich mich im Januar 2020 zum bislang letzten Mal in Melbourne aufhielt, kam ich zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben mit dem Gesetz in Konflikt. 24 Stunden nach meiner Einreise erhielt ich ein E-Mail. Absender: die australische Migrationsbehörde.

Diese beschied mir, ich halte mich illegal in Australien auf.

In einem weiteren Dokument wurden mir die Gründe erläutert. Während der Prüfung meines Antrags auf ein Touristenvisum sei festgestellt worden, dass ich diesen zwar ausserhalb Australiens gestellt hatte, in der Zwischenzeit aber mit einem elektronischen Reisevisum eingereist war. Ich erfülle deshalb die Voraussetzungen für das Visum nicht.

Tatsächlich glaubte ich 2020 am Tag meiner Abreise, ich hätte es versäumt, rechtzeitig ein Visum zu beantragen – und holte das kurzerhand am Flughafen ab. Die Konsequenz: Ich hatte nun zwei Anträge auf zwei unterschiedliche Visa gestellt, wovon einer abgelehnt wurde.

Mein persönlicher Albtraum: Wie Novak Djokovic bei der Einreise nach Australien abgewiesen zu werden. James Ross / EPA

Im Vorfeld der Reise in diesem Jahr befürchtete ich, mich könnte diese Geschichte einholen und mich das gleiche Schicksal wie Novak Djokovic 2022 ereilen, dem die Einreise verweigert worden war. Ich war überzeugt, dass die Migrationsbehörde bei der Prüfung meines Antrags (diesmal auf ein Arbeitsvisum) feststellen würde, dass es bei meinem letzten Besuch Unregelmässigkeiten gegeben hatte. Und ich das E-Mail damals ignorierte.

Meine Sorge war unbegründet, der Antrag wurde durchgewunken. Was bleibt, ist die Erinnerung, mich vermeintlich illegal in Australien aufgehalten zu haben.