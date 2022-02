Kommentar Als Corinne Suter aufhörte, sich selbst fertig zu machen, schuf sie Platz für die Erfolge – jetzt ist sie Olympiasiegerin Corinne Suter gewinnt in nur drei Jahren alle grossen Titel, die eine Abfahrerin gewinnen kann. Es ist das Resultat eines Reifeprozesses. Mit dem Olympiasieg gehört sie nun endgültig zu den Allerbesten. Martin Probst Drucken Teilen

Corinne Suter präsentiert stolz ihre Goldmedaille. Jean-Christophe Bott / EPA

Was waren das für drei Jahre: Da stand Corinne Suter ein halbes Skifahrerleben lang nicht auf dem Podest, um dann innerhalb von drei Saisons zu einer der erfolgreichsten Abfahrerinnen überhaupt zu werden.

Rückblick: 2019 gewann Suter an der WM Silber und Bronze. Und plötzlich war sie da, wo sie sich selbst schon lange erwartet hatte: bei den Besten. Sie hatte erreicht, wohin sie ihr Ehrgeiz schon immer treiben wollte. Der aber auch lange dafür sorgte, dass sich die Schwyzerin regelrecht selbst fertigmachen konnte, wenn es nicht lief, wie sie es wollte.

Die 27-Jährige musste zuerst lernen, ihre zurecht hohen Erwartungen – ihr Talent war immer unbestritten – mit der Realität in Einklang zu bringen. Erst als sie begann, nach Rückschlägen nicht mehr alles zu hinterfragen, schuf Corinne Suter Platz für Erfolge. Und sie startete regelrecht durch.

Ein seltener Hattrick

In den drei Jahren seit diesem Aha-Erlebnis in Schweden gewann sie in der Abfahrt alle grossen Titel: Am Ende jener Saison wurde Suter als beste Abfahrerin ausgezeichnet. Vor einem Jahr wurde sie Weltmeisterin. Und jetzt ist sie Olympiasiegerin. Es ist ein Hattrick, der vor ihr erst zwei anderen Schweizerinnen gelang: Marie-Theres Nadig und Michela Figini. Allerdings zählte bei Nadig der Olympiasieg gleichzeitig als WM-Titel.

Dabei war es kein einfacher Winter für Suter. Eine Verletzung bremste sie in der Vorbereitung. Die Resultate im Weltcup korrespondierten nicht mit den Erwartungen. Was bei ihr inzwischen heisst: Sie stand nur dreimal auf dem Podest. Doch Suter liess sich nicht beirren. Gold ist der süsse Lohn.