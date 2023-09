Kommentar Fan-Gewalt: Hoffentlich braucht es dieses Kaskadenmodell gar nie Wenn es mit dem Dialog nicht funktioniert, soll bei Fan-Ausschreitungen ein Kaskadenmodell greifen, das weit geht und im schlimmsten Fall gar Forfait-Niederlagen vorsieht. Dominic Wirth Drucken Teilen

Das Kaskadenmodell soll den Umgang mit der Fangewalt künftig regeln. Bild: Freshfocus

Es wurde viel darüber gesprochen. Jetzt liegt das Kaskadenmodell, das den Umgang mit Fangewalt regeln soll, in einer ersten Form vor. Zuerst geht das nun einmal in die Vernehmlassung, gutschweizerisch halt. Dagegen gibt es nichts einzuwenden. Störend ist aber, dass alle Beteiligten auf Tauchstation gehen – allen voran die Behörden und die Fussballliga.

Denn es gäbe schon die eine oder andere Frage zu klären. Zum Beispiel, wie die angedachte Gesichtserkennung aller Fans konkret erfolgen soll. Und ob das verhältnismässig ist. Generell geht dieses Kaskadenmodell weit. Abgesagte Spiele und Forfait-Niederlagen, weil es zuvor zu Ausschreitungen gekommen ist: So etwas gab es in der Schweiz bislang nicht.

Bevor es so weit ist, sollen künftig etwa Fankurven gesperrt oder Geisterspiele verhängt werden, wenn Personen bei Ausschreitungen verletzt werden. Das mag jene Stimmen zufriedenstellen, die lauthals fordern, dass gegen Fussballfans durchgegriffen werden müsse. Doch Kollektivstrafen treffen alle statt nur die Minderheit, die sich daneben verhält. Zielführend ist das kaum.

Es ist einfach, eine eiserne Faust zu propagieren. Und schwieriger, an der Front Lösungen zu suchen, sich hineinzuknien, den Dialog zu pflegen. Das alles soll künftig auch passieren, bevor das Kaskadenmodell ausgelöst wird, und zwar intensiver als bis anhin. Richtig so. Am besten wäre es, wenn das Kaskadenmodell gar nie aus der Schublade gezogen werden muss.