Kommentar HC Kriens-Luzern: Noch nicht reif, um Zentralschweizer Sportgeschichte zu schreiben Trainer Goran Perkovac hat Kriens-Luzern ein klares Konzept verpasst. Die Mannschaft muss einen weiteren Schritt nach vorne machen, um in Zukunft grosse Spiele zu gewinnen. Stephan Santschi

Grosse Enttäuschung bei Kriens-Luzern nach dem Halbfinal-Aus.

Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Schaffhausen 2. Juni 2021)

«Es gibt nur eine Mannschaft in der NLA, die nicht in unserer Reichweite liegt. Das ist Schaffhausen.» Das sagte Goran Perkovac 2018 in seiner ersten Saison als Trainer von Kriens-Luzern. Auch im Jahr 2021 standen den Zentralschweizern die Kadetten vor der Sonne – im Cup verloren sie den Final, in der Meisterschaft scheiterten sie im Playoff-Halbfinal.

Bei den Finanzen, der Kaderbreite, der individuellen Klasse und der Erfahrung ist Schaffhausen weiterhin das Mass der Dinge.

Kriens-Luzern rückt nicht zuletzt dank dem Bau der Pilatus-Arena und der damit verbundenen Professionalisierung der NLA-Spitze näher. Vor drei Jahren stolperte das Team in die Abstiegsrunde, jetzt zählt es zu den Attraktionen der Liga, im April zerlegte es Schaffhausen nach allen Regeln der Kunst. Perkovac hat den Luzernern mit der starken Deckung und dem überfallartigen Tempospiel ein klares Konzept verpasst. In der entscheidenden Phase der Saison geriet man allerdings wegen personeller Schicksalsschläge (Rücktritt von Papez wegen Hüftarthrose, Nasenbeinbruch von Lavric) und hausgemachter Probleme (schmales Kader, Knatsch um vorzeitige Schulteroperation von Bar) aus dem Tritt.

Der nächste Schritt ist wohl der schwierigste: Die Entwicklung einer Reife, mit der man ganz grosse Spiele gewinnt. Schlüsselspieler wie Captain Filip Gavranovic, Topskorer Hleb Harbuz und Spielmacher Janus Lapajne können beweisen, dass sie ein hochtalentiertes, teilweise unerfahrenes Kollektiv zu Titeln führen können. Und Perkovac, der die letzte Trophäe vor 14 Jahren gewann, kann aufzeigen, dass er an der Seitenlinie noch immer ein Erfolgsgarant ist. Die Unberechenbarkeit darf grösser werden – mit mehr Vertrauen in andere Abwehrsysteme als das 6:0 oder dem Mut zur 7:6-Offensive, um die zuweilen fest sitzenden Knoten im Positionsangriff zu lösen.

«Goran hat auf jede Frage im Handball eine Antwort», sagt Goalie Pascal Stauber. Ob er mit Kriens-Luzern sogar die Vormachtstellung der Schaffhauser durchbricht und wie er als Spieler von Borba Luzern (Meister 1993) Zentralschweizer Sportgeschichte schafft, werden die nächsten drei Jahre unter seiner Führung zeigen.