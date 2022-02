Kommentar Grösser konnte der Druck nicht sein: Marco Odermatt besteht auch seine zweite Meisterprüfung – Gold im Riesenslalom Die Bedingungen? Grenzwertig. Der Druck? Riesig. Und dann sehen die Athleten im Schneegestöber fast nichts. Aber Marco Odermatt lässt sich durch nichts stoppen, wird Olympiasieger im Riesenslalom und beweist einmal mehr, über welch gewaltige mentale Stärke er verfügt. Martin Probst Drucken Teilen

Marco Odermatt schreit die Freude heraus: Er ist Olympiasieger im Riesenslalom. Jean-Christophe Bott / EPA

Fussballtrainer Jürgen Klopp erfand einst das Wort Mentalitätsmonster. Und wäre der zweite Teil etwas schmeichelhafter, die Kreation würde perfekt zu Marco Odermatt passen. Denn die mentale Stärke, die dieser 24-Jährige beweist, ist in der Tat unglaublich. Ja fast ungeheuerlich.

Denn was wurde nicht alles geredet, geschrieben und gesendet vor diesem olympischen Riesenslalom. Nur Gold war gut genug. Und man muss ehrlich sein: Diese Erwartung hat Marco Odermatt selbst geschürt.

Vier von fünf Riesenslaloms hatte Odermatt zuvor in dieser Saison gewonnen. Einmal war er Zweiter. Im Gesamtweltcup führt der Nidwaldner souverän. Auch dank ebenfalls überragenden Auftritten im Super-G und in der Abfahrt - mit Podestplätzen in Wengen in Kitzbühel.

Doch genau diese Speeddisziplinen verliefen an den Olympischen Spielen nicht nach Wunsch. In der Abfahrt wurde Odermatt Siebter, im Super-G schied er als einer der grossen Favoriten aus. Er war bitter enttäuscht.

Ein Doktortitel in mentaler Stabilität

Viele wären zerbrochen. Kommt hinzu, dass Odermatt vor einem Jahr an der WM schon einmal als Mitfavorit ausschied. Damals im Riesenslalom. Das alles hatte er natürlich im Kopf. Aber Odermatt kann damit umgehen.

Er bestand seine zweite Meisterprüfung. In Adelboden führte er nach dem ersten Lauf. Der Sieg am Chuenisbärgli war Odermatts Bubentraum. Noch mehr als ein Olympiasieg. Er hielt den Erwartungen stand und siegte.

Gold im Riesenslalom ist ein Dessert für dieses Mentalitätsmonster. Oder ein Doktortitel in mentaler Stabilität. Er darf es sich aussuchen.