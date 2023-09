Kommentar Fussball-Schiedsrichter: Tabu auf und neben dem Rasen Spieler, Trainer, Funktionäre, Fans und auch Eltern von Junioren: Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, der soll besser daheimbleiben. Schiedsrichter zu attackieren ist nicht cool, sondern billig und beschämend und dient dem Sport nicht.

Der Präsident des Innerschweizer Fussballverbandes (IFV) schlägt Alarm. Der Hilferuf von Markus Berwert: «Wir stellen mit grossem Bedauern fest, dass der Respekt gegenüber unseren Schiedsrichtern immer mehr abnimmt.» Jüngster Auslöser für die IFV-SOS-Meldung war die durchwühlte Umkleidekabine eines Schiedsrichters, dessen Kleider teilweise durchnässt im Duschraum lagen. Die Ankündigung, fehlbare Vereine, Fussballer und Trainer zukünftig massiv zu bestrafen, ist deshalb absolut nachvollziehbar.

Man kann schwache Schiedsrichterleistungen mit dauernden Fehlpfiffen und mangelndem Fingerspitzengefühl beim Kartenverteilen hin und her diskutieren, wie man will – das oberste Gebot auf und neben dem Rasen heisst: Der Schiedsrichter ist tabu, gehört geschützt. Der Referee darf nicht angefasst werden (das gilt auch für dessen Kleider). Ein «Schiedsrichter ans Telefon»-Zwischenruf in der Hitze des Gefechts mag vielleicht noch als harmlos durchgehen; «Schiedsrichter, ich weiss, wo dein Auto steht» oder «... wir wissen, wo du wohnst» sind nicht lustig und genauso krasse Grenzüberschreitungen auf der Reklamationsskala wie verbale Beleidigungen oder Drohungen auf dem Rasen.

Spieler, Trainer, Funktionäre, Fans und auch Eltern von Junioren: Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, der soll besser daheimbleiben. Schiedsrichter zu attackieren ist nicht cool, sondern billig und beschämend und dient dem Sport nicht.