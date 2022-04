Heimspiel gegen Wil Der Negativrekord droht: Wird der SC Kriens das schlechteste Team seit der Einführung der Challenge League? Der SC Kriens empfängt am Samstag den FC Wil (Kleinfeld, 18 Uhr). Trainer René van Eck will die Saison sauber beenden. Er sagt: «Wer mir das Gefühl gibt, er wolle nicht mehr mit am Strick ziehen, der wird auch nicht mehr spielen.»

Der Krienser Lino Lang im Zweikampf mit dem Schaffhauser Uran Bislimi. Bild: Pius Amrein (Kriens, 19. März 2022)

Im Matchcenter der Swiss-Football-League-Website ist vor der Challenge-League-Partie zwischen Kriens und Wil zu lesen: «Man braucht dem SC Kriens bei seiner langen Abschiedstour aus der Challenge League nicht auch noch zusätzlich Salz in die Wunde zu reiben.» Erwähnt wird deshalb ein Erfolg aus der SCK-Historie: «Ein 6:1 von Stefan Marinis Team vor fünfzehneinhalb Jahren gegen Wil mit Uli Forte…».

Nun, 15 Jahre, das liegt weit zurück, und wie es die oben erwähnte Erinnerung ausdrückt, sind nur schon diese aktuellen Monate eine lange Zeit, die Abschiedstour dehnt sich unerträglich in die Länge und wird voraussichtlich auch noch mit einem unschönen Rekord enden: Seit Beginn der Challenge League im Jahr 2003 hat Meyrin am wenigsten Punkte in einer Saison erkämpft. 2006 war das, 14 Punkte waren es, aufgrund der damaligen 18er-Liga sogar noch mit zwei Partien weniger als in der aktuellen Meisterschaft. Kriens steht momentan mit der Hälfte, also sieben Punkten zu Buche und hat noch acht Spiele Zeit.

Van Eck: «Ich bin deswegen keinem böse»

Besonders gut sind die Aussichten, heute gegen Wil zu punkten, auch nicht, denn den Kriensern fehlen zahlreiche Spieler: Helios Sessolo, Mark Marleku, Anthony Goelzer, Ivan Harambasic, Diogo Costa und Elia Alessandrini fallen verletzt aus, dazu ist Captain Marijan Urtic gesperrt.

René van Eck wäre gerne in Kriens geblieben - für den Entscheid der sportlichen Führung hat er trotzdem Verständnis. Michael Zanghellini/Freshfocus

Der neue Krienser Sportchef Marco Wiget hat diese Woche mitgeteilt, dass der Vertrag mit Trainer René van Eck (1 Punkt in 15 Partien) Ende Saison nicht verlängert wird. «Wir wollen mit frischen Ansätzen in die kommende Saison starten. Das Team soll ein neues Gesicht bekommen. Dazu gehört für uns auch eine Veränderung auf dem Posten des Cheftrainers. Ich schätze René persönlich sehr, im Sinne der Neuausrichtung halte ich diesen Schritt aber für nötig», erklärte Wiget seinen Entscheid vor dem Gang in die Promotion League.

Van Eck selber zeigt Verständnis: «Ich habe mich im Kleinfeld gut gefühlt und wäre gerne geblieben. Aber solche Entscheidungen gehören zum Geschäft und ich bin deswegen keinem böse. Ich verstehe, dass Wiget, dass der SC Kriens einen Neuanfang will.» Van Eck weiter: «Ich will diese Saison beim SCK persönlich sauber beenden. Und genau das verlange ich auch von meinen Spielern. Wer mir das Gefühl gibt, er wolle nicht mehr mit am Strick ziehen, der wird auch nicht mehr spielen.» Der Holländer wird nach Saisonschluss voraussichtlich zu seiner Freundin nach Rotterdam zurückkehren und nach einer Traineranstellung in der Nachwuchsabteilung bei Feyenoord Ausschau halten.

Neuer Trainer: Ein Routinier oder ein Nobody?

Übrigens, der in Kriens Anfang Saison eingestellte und danach erfolglose Tessiner Trainer Davide Morandi durfte am letzten Wochenende ein persönliches kleines Erfolgserlebnis feiern: Morandis Sohn Giotto (23) skorte für die Grasshoppers nach längerer Abwesenheit (Kreuzbandriss) im Derby gegen den FC Zürich das 1:0.

Ob in Kriens für die Zeit nach dem Absturz ein aufstrebendes, regionales Trainertalent oder aber ein landesweit bekannter Trainerroutinier engagiert wird, diese Frage will Sportchef Wiget noch nicht beantworten. Ob ein bekannter Coach mit schweizweit bekanntem Namen diese Aufgabe in Kriens überhaupt in Angriff nehmen will, darf auch noch in Frage gestellt werden. Wiget: «Da widerspreche ich. Ja, wir erleben ein sportlich schlechtes Jahr. Aber der SC Kriens liegt alles andere als in Trümmern. Der SCK hat sehr viel zu bieten und ist nach wie vor eine gute Adresse.»

Mit dem sofortigen Wiederaufstieg dürfen die Krienser in der nächsten Saison so oder so nicht rechnen. Einfach so mal Erster zu werden, ist, egal in welcher Liga, eine schwierige Angelegenheit. Und mit einer Aufstockung der Liga beziehungsweise einer Türöffnung für mehrere Aufsteiger darf der SCK auch nicht kalkulieren. Diese Woche wurde zwar bekannt, dass in der Super League eine Erhöhung auf zwölf Klubs bald Realität wird. Aber in der zweithöchsten Liga bleibt es vorerst bei zehn Mannschaften. Eine mögliche Erhöhung der Anzahl Teams käme in der Challenge League frühestens für die Saison 2024/25.

Hinweis

Blue Zoom überträgt das Spiel Kriens – Wil live und gratis (ohne Kommentar).