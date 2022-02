FUSSBALL Der SC Kriens ist besser und verliert bei Xamax trotzdem 1:2 Die Krienser Mannschaft von Trainer René van Eck unterliegt im Challenge-League-Auswärtsspiel bei Neuchâtel Xamax mit 1:2 (1:2). Es ist eine unglückliche, unverdiente Niederlage.

Niederlage statt Punktgewinn: Der Krienser Liridon Mulaj (links) verschiesst in der 89. Minute einen Foulpenalty. Bild: Boris Bürgisser

(26. Februar 2021)

Die Krienser hatten die erste Chance dieses Spiels: Lino Lang in der 12. Minute konnte nach einer schönen Täuschung im Xamax-Strafraum schiessen, doch der Neuenburger Torhüter Theo Guivarch parierte. Gleich darauf (13.) ging Kriens in Führung: Helios Sessolo lenkte eine Freistossflanke von Enes Yesilçayir mit dem Kopf zum 1:0 ins Xamax-Tor.

Kriens nur gerade drei Minuten lang in Führung

Kriens in Führung, tatsächlich? Tatsächlich! Die Frage war jetzt, wie lange ist der SCK in der Lage, diesen Vorsprung zu verteidigen? Es dauerte gerade mal drei Minuten. Nach einem Xamax-Corner diktierte der Schiedsrichter einen Foulelfmeter, weil Yesilçayir einen gegnerischen Spieler festgehalten hatte. Ein plumpes Foul vor den Augen des Refs – ein vertretbarer Penalty. Xamax-Legende Raphaël Nuzzolo schoss humorlos zum 1:1 in die Tormitte.

Xamax nutzte in der 26. Minute die unzureichende Krienser Abwehrarbeit zur 2:1-Führung, wobei Nicky Belokos Schuss noch abgefälscht wurde.

Kriens in Führung – und Kriens ach so schnell wieder in Rückstand. Der SCK hielt danach aber gut mit, hatte bis zum Pausenpfiff 58 Prozent Ballbesitz – ein gutes Zeichen.

Unglaublich: Verschossener Penalty statt Kriens-Tor

Es war wirklich beeindruckend, wie sich der SC Kriens in der zweiten Halbzeit bemühte und den Ausgleich anstrebte. Die Krienser rannten und rannten, waren klar die bessere Mannschaft. Dann gab es für die Krienser die Höchststrafe: In der 89. Minute schoss Sessolo endlich das hochverdiente 2:2 – doch zu früh gefreut, der Schiedsrichter hatte Sekundenbruchteile zuvor schon Penalty für Kriens gepfiffen. Es ist schlicht unglaublich und unfassbar – Liridon Mulaj zirkelte dann seinen Elfmeterschuss neben das Tor.

Die Krienser versuchten es in sieben Nachspielminuten noch mit einem Sturmlauf aufs Xamax-Tor. Vergeblich, umsonst, es war wie verhext.

Ach, könnte man doch die Zeit zurückdrehen. Am Schluss beschlich einen das Gefühl, dass Kriens vor einem Jahr ein solches Spiel noch gewonnen hätte.

Neuchâtel Xamax – Kriens 2:1 (2:1)

Maladière. – 2800 Zuschauer. – SR Thies.

Tore: 13. Sessolo 0:1. 18. Nuzzolo (Foulpenalty) 1:1. 26. Beloko 2:1.

Xamax: Guivarch; Outarra, Epitaux, Berisha, Gomes; Beloko (63. Djuric), Saiz (52. Gonçalves), Gazzetta (19. Lahiouel); Alili (64. Bangura); Surdez (63. Oksüz), Nuzzolo.

Kriens: Brügger; Urtic, Isufi, Mistrafovic, Balaruban (90. Bürgisser); Lang, Selasi (62. Avdijaj), Yesilçayir, Kameraj (56. Mulaj); Aliu; Sessolo.

Bemerkungen: Xamax ohne Pasche, Hammerich, Marchand, Koide, Ouhafsa, Tavares und Veloso (alle verletzt). Kriens ohne Busset (gesperrt), Costa und Alessandrini (beide verletzt). 89. Mulaj verschiesst Foulpenalty. Verwarnungen: 16. Yesilçayir, 39. Balaruban, 58. Gonçalves, 89. Djuric, 91. Berisha (Fouls).