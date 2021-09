Handball Hohe Niederlage in Zürich: Kriens-Luzern wird vorgeführt 21:32-Niederlage bei GC Amicitia: Die Krienser QHL-Handballer präsentieren sich in einem desolaten Zustand.

Goran Perkovac muss nun Vieles hinterfragen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 16. Mai 2021)

Eine Demütigung. Anders kann das, was sich am Sonntagnachmittag in der Zürcher Saalsporthalle zutrug, nicht bezeichnet werden. Gegen GC Amicitia, den Abstiegsrunden-Teilnehmer der letzten Saison, verlor der HC Kriens-Luzern diskussionslos mit 21:32. Es ist die dritte Niederlage im vierten QHL-Spiel und es ist eine, die stärker nachhallt als eine kräftige Ohrfeige. «In den schlimmsten Alpträumen hätte ich das nicht erwartet, für uns alle ist das eine riesige Enttäuschung», sagte Trainer Goran Perkovac. Eine Viertelstunde hielt sein Team mit, lag mit 6:8 im Rückstand. Danach geriet es völlig aus dem Konzept, war in allen Belangen unterlegen und machte einen hilflosen Eindruck.

Die Rückraumspieler der Zürcher genossen fürstliche Freiheiten, trafen aus allen Positionen und spürten kaum Gegenwehr. Höhepunkt war das Tor von Mehdi Ben Romdhane zum 19:12. Die Schiedsrichter signalisierten Zeitspiel, der Spielmacher der Zürcher musste abschliessen, drehte eine Pirouette und traf aus neun Metern zwischen den Beinen von Goalie Rok Zaponsek hindurch ins Netz. Die zweite Halbzeit hatte eben erst begonnen und GC Amicitia setzte schon zur Kür an.

«Wir sind langsam auf den Beinen und es fehlt die Feinabstimmung, das spürt man in jeder Bewegung»,

stellte Perkovac fest. Als Konsequenz kommt sein Team kaum mehr in die Tempo-Gegenstösse, welche es letzte Saison noch ausgezeichnet hat.

Ohne Selbstvertrauen und ohne Emotionen

Keinen Deut besser war die Leistung im Positionsangriff, der sich aus Einzelspielern ohne Selbstvertrauen zusammensetzte. Kein Spielfluss, keine Kreativität, kein Durchsetzungsvermögen, die Krienser waren komplett von der Rolle. Zweifellos beklagen sie Verletzungspech, unter anderen fehlen ihnen mit Milos Orbovic und Filip Gavranovic zwei Schlüsselspieler. Doch auch so stehen im Aufgebot noch immer sechs Ausländer und drei Schweizer, die sich im erweiterten Kader des Nationalteams befinden und von denen viel mehr erwartet werden darf, als sie gegenwärtig zeigen.

Doch Goalie Rok Zaponsek ist kein Rückhalt, parierte in Zürich nur drei Bälle. Kreisläufer Domen Sikosek Pelko ist nicht fit, Linkshänder Josip Vekic vorne und hinten keine Verstärkung. Abwehrchef Aljaz Lavric fehlt die Ausstrahlung, Spielmacher Moritz Oertli ist ausser Form, die Aufbauer Hleb Harbuz und Tim Rellstab sind angeschlagen und harmlos im Abschluss.

«Handball ist kein Einzelsport, doch wir sind kein Team. Jeder spielt für sich, denkt nicht an den anderen»,

ärgerte sich Perkovac und befand: «Letzte Saison trieb Jernej Papez das Team an, er brachte auch die Zuschauer in Stimmung. Jetzt haben wir keinen einzigen Spieler, der Emotionen zeigt. GC hatte Freude am Handball, bei uns war es ein Geknorze.» Aus der Resultatkrise wird damit allmählich etwas Grösseres, das Perkovac noch nicht richtig definieren kann. «Mangelt es an der Abstimmung?», fragt er, «oder ist die Qualität nicht vorhanden?»

Perkovac kündet Veränderungen an

Von Fehltransfers wolle er noch nicht sprechen, fest aber stehe, dass man jetzt etwas unternehmen müsse. Auch der Trainer selbst schöpft sein taktisches Repertoire nicht aus. Gegen GC Amicitia wechselte er nur für ein paar Minuten in ein anderes, offensiveres Abwehrsystem und im Angriff verzichtet er weiterhin konsequent auf die Überzahl-Variante mit sieben Feldspielern. «Dafür ist es noch nicht zu spät», sagt Perkovac und kündet Veränderungen an. Die sind auch bitter nötig, sonst setzt es bald weitere Kanterniederlagen ab. Die nächsten Gegner heissen nämlich Meister Pfadi Winterthur und Cupsieger Kadetten Schaffhausen …