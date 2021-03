Fussball Der SC Kriens rennt und rennt ... in Richtung Abstieg Kriens verliert das Challenge-League-Heimspiel gegen Leader Grasshoppers 1:2 (0:1) und rutscht auf Rang 9 ab.

Der enttäuschte Krienser David Mistrafovic nach dem Spiel. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

«Kämpfe ond Siege!» So steht es auf dem Transparent geschrieben, welches Krienser Fans vor dem Spiel jeweils im Stadion aufhängen. Nun, in den meisten Krienser Spielen dieser Saison traf nur ein Teil von diesem Slogan zu. Sie wissen, welcher. Und so war es auch diesmal im Heimspiel gegen die Grasshoppers, den Challenge-League-Leader: Kriens wehrte sich tapfer ... und verlor 1:2 (0:1). Kämpfen ja, sowieso, das ist Pflicht für das kleine Kriens. Siegen? Nein, gegen GC war der Sieg nie in Reichweite. Aber der Punktgewinn, der rückte in der Schlussphase ganz unerwartet noch in Griffnähe. Doch es blieb beim enttäuschenden 1:2.

Weil Neuchâtel Xamax im Heimspiel Schaffhausen mit 3:0 überfuhr, steht die SCK-Mannschaft von Trainer Bruno Berner nun ganz nahe am Abgrund: Wenn Chiasso am Samstag in Lausanne gegen Ouchy der Coup gelingt, rutscht Kriens auf den Abstiegsplatz. Und wie soll Kriens da weg kommen? Argumente lieferte der SCK gegen GC nicht viele. Einziges Argument eigentlich: das Kämpfen.

Die Grasshoppers stehen an der Tabellenspitze und steuern einigermassen solid die Rückkehr in die Super League an. Mit Spielern wie Pusic, Gjorgjev, Bonatini, auch Demhasaj oder Lenjani stellt GC in der zweithöchsten Schweizer Liga spielerisch immer noch einsame Klasse auf den Platz. Das bekam auch der immer heftiger im Abstiegsstrudel strampelnde SC Kriens zu spüren. Er geriet schon früh, in der 7. Minute, in Rückstand. Die Krienser Abwehr war beim 0:1 gegen das derzeit wohl beste Sturmduo der Liga überfordert. Leo Bonatini schickte Shkelqim Demhasaj in den Strafraum, und der ehemalige FCL-Stürmer schoss flach und scharf für die Zürcher ein.

Kriens reagierte sehr wohl kämpferisch, drückte das Star-Ensemble von GC zeitweise in dessen eigene Abwehrzone, kreierte sogar Torchancen (19. Mulaj/25. Marleku). Danach erlosch die SCK-Offensivstrahlkraft für längere Zeit.

Stürmer Luan köpfelt in der 75. Minute das 1:2

Als sich Anthony Bürgisser bald nach der Pause (53.) im Strafraum nur mit einem Foul zu helfen wusste, schien die 13. Niederlage im 25. Spiel vorzeitig Tatsache zu sein: Bonatini versorgte den Penalty zum 2:0.

Kriens rannte und rannte weiter und konnte GC tatsächlich noch in Bedrängnis bringen. Sion-Verstärkung Patrick Luan köpfelte eine Viertelstunde vor Schluss nach einer Flanke von Diogo Costa zum 1:2 ein. Nun warf Kriens nochmals alles nach vorne, mussten sich die Grasshoppers über die Zeit zittern.

Kukeli: «Jetzt ist jedes Spiel ein Finalspiel»

Kriens-Routinier Burim Kukeli sagte nach der Niederlage: «Wir haben nach dem 0:2 Charakter gezeigt. Schade, dass es nicht mehr gereicht hat. Ab sofort ist für uns jedes Spiel ein Finalspiel gegen den Abstieg.»

Am Rande der Partie sickerte durch, dass der Krienser Lizenzantrag für eine weitere Saison in der Challenge League von der Swiss Football League abgesegnet worden sein soll, dass Kriens nicht «nachbessern» muss. Doch: Kriens muss sportlich intensiv nachbessern. Challenge League oder Promotion League? Das Spiel in Wil in einer Woche ist definitiv wegweisend.