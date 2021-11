Nächste Niederlage Trotz 1:0-Führung: Der SC Kriens schenkt Thun den Sieg Das Krienser Trauerspiel geht weiter: Der SC Kriens verliert in Thun mit 1:3 (1:2). Es ist die 11. Niederlage im 15. Spiel. Eingeleitet wurde sie durch einen krassen Fehlpass kurz vor der Pause.

Glückliche Thuner Gesichter - Konsternation beim Krienser Elis Isufi. Urs Lindt/Freshfocus

Dass der SC Kriens in der 7. Minute in Führung gegen konnte, muss schon als kleines Saisonhighlight bezeichnet werden. 1:0 für den Abstiegskandidaten gegen den Aufstiegsaspiranten aus dem Berner Oberland – hoppla! Nach einem Solo von Izer Aliu und einem feinen Absatztrick von Helios Sessolo konnte Aliu den Ball flach ins Thun-Tor schiessen. Wie bitte? 1:0 für Kriens? Ein herrliches Gefühl.

Kriens spielte eine Viertelstunde lang sehr abgeklärt, verlor danach aber immer mehr die Spielkontrolle. Der 1:1-Ausgleich durch den ehemaligen SCK-Torjäger Saleh Chihadeh per Kopf hatte sich richtiggehend angekündigt. Die Thun-Führung allerdings nicht. Es brauchte ein Krienser Geschenk, einen katastrophalen Fehlpass von Innenverteidiger Izer Aliu, der Chihadeh alleine vors SCK-Gehäuse brachte. Chihadeh erhöhte erbarmungslos zum 2:1 für den FCT. Chihadeh – er braucht in rund einem Monat wirklich keine Weihnachtsgeschenke mehr. Es war ein im tiefen Abstiegssumpf schlicht unverzeihlicher Krienser Lapsus. Thun konnte als Sieger der ersten Halbzeit in die Pause gehen, ohne grossen Aufwand betrieben und wenig überzeugend gespielt zu haben.

Der Ex-Krienser Saleh Chihadeh jubelt nach dem Tor zum 2:1 Urs Lindt/Freshfocus

Die Mentalität stimmt, aber die Qualität nicht

Als der schwedische und ehemalige Super-League-Stürmer Alexander Gerndt (YB, Lugano) in der 55. Minute das 3:1 erzielte, stand der Sieger schon 40 Minuten vor dem Schlusspfiff fest.

Es ist zwar erkennbar, dass unter dem neuen Trainer René van Eck ein Ruck durch die Kriens-Mannschaft gegangen ist. Zumindest, was die Mentalität und Intensität im SCK-Spiel betrifft. Aber nach zwei Niederlagen kann von einem Van-Eck-Effekt nicht die Rede sein. Es wird immer deutlicher, dass die Qualität im Spielerkader des SC Kriens nicht genügt, um den Ligaerhalt zu realisieren.

Der aktuelle Krienser Rückstand-Barometer: Zwölf Punkte auf den rettenden 9. Rang, gleich viel wie vor dem «Gschänkli»-Spiel in Thun. Eine gute Nachricht ist das nicht.

Thun – Kriens 3:1 (2:1)

Stockhorn Arena. – 2003 Zuschauer. – SR Drmic.

Tore: 7. Aliu 0:1. 30. Chihadeh 1:1. 41. Chihadeh 2:1. 55. Gerndt 3:1.

Thun: Ziswiler; Dorn, Sutter, Havenaar, Schüpbach; Karlen (76. Hasler), Roth; Dzonlagic (68. Ahmed) , Castroman, Gerndt (76. Kyeremateng); Chihadeh (68. Dos Santos).

Kriens: Neuenschwander; Urtic, Isufi, Goertler, Busset; Lang (31. Mistrafovic), Bürgisser (46. Sukacev), Selasi, Costa (46. Avdijaj); Aliu, Sessolo (87. Marleku).

Bemerkungen: Thun ohne Bürki (gesperrt), Fatkic, Ndongo, Rüdlin, Schwizer (alle verletzt), Vasic und Wetz (beide krank). Kriens ohne Mulaj (gesperrt), Maloku, Yesilçayir und Alessandrini (alle verletzt). 85. Pfostenschuss Ahmed. Verwarnungen: 47. Avdijaj, 59. Selasi (Fouls).