FUSSBALL Kriens-Trainer Van Eck zitiert Bundestrainer Flick Der SC Kriens trägt am Samstag (18.00, Kleinfeld) gegen Neuchâtel Xamax das erste Spiel mit dem neuen Trainer René van Eck aus.

René van Eck sagt: «Die Spieler haben kapiert: Das Wort ‹Intensität›, es ist und bleibt topgesetzt.»

Elf Tage sind vergangen, seit der SC Kriens seinen neuen Trainer präsentierte, den Holländer René van Eck (55). Er soll mit dem SCK das Ligaerhalt-Wunder herbeizaubern. Zaubern? Vielmehr fordert Van Eck von seinen auf dem letzten Tabellenplatz darbenden Spielern harte Arbeit ab. Seit elf Tagen herrscht ein anderer Ton im Kleinfeld. «Sicher kann ich hart sein», erklärt Van Eck. «Wir wollen den Ligaerhalt schaffen, da erwarte ich, dass jeder Vollgas gibt.»

Die Intensität, die Van Eck nun in jeder Übungseinheit und vor allem in jedem einzelnen Abstiegsspiel sehen will, habe er im allerersten Training am vorletzten Montag noch nicht so prägnant gespürt und erlebt. «Auch das Selbstvertrauen ist vielleicht noch nicht zu hundert Prozent zurück», sagt Van Eck. «Ich habe nach Fehlpässen hängende Köpfe gesehen. Dabei gehören Fehler dazu, auch ich habe als Fussballer viele gemacht. Aber: Insgesamt bin ich jetzt mit den Trainingsauftritten sehr zufrieden. Es wird immer besser. Die Spieler haben kapiert: Das Wort ‹Intensität›, es ist und bleibt topgesetzt.»

«Der Gegner soll wieder Respekt haben»

Unterdessen hat Van Eck via Videoaufnahmen auch den morgigen Gegner Neuchâtel Xamax (18.00, Kleinfeld) studiert, und er ist zum Schluss gekommen: «Klar, Xamax hat eine Punktereserve. Aber auch die Neuenburger machen derzeit eine schwierige Phase durch, auch sie sind auf der Suche.» Van Eck will, dass seine Mannschaft mit gestärktem Selbstvertrauen ins Spiel gegen Xamax steigt: «Wir müssen uns trauen, der Gegner soll ab sofort wieder Respekt vor dem SC Kriens haben.»

Vom schnellen Umschaltspiel, das abhandengekommen sei, ist die Rede, von «Off-Def» und «Def-Off». Was soviel bedeutet wie: Bei Ballverlust in der Offensive gilt es zwingend, die Defensive sofort mit genügend Leuten zu unterstützen; bei Ballgewinn dasselbe, einfach umgekehrt.

Van Eck erzählt von einer Uefa-Pro-Trainertagung, die er kürzlich besucht hat. «Hansi Flick, der deutsche Nationaltrainer, sagte: ‹Wenn nur ein Spieler das Gefühl hat, er müsse keine Defensivarbeit leisten, fällt das ganze Mannschaftsgefüge in sich zusammen›.»

Kriens tritt gegen Xamax ohne die weiterhin verletzten Enes Yesilçayir und Elia Alessandrini an. Mark Marleku war mit dem Kosovo-U21-Nationalteam engagiert, Liam Bollati mit der U19-Nati der Schweiz. Ihr erstes Training mit dem neuen Trainer Van Eck absolvierten sie erst gestern. «Entscheidend sind nicht die elf Namen. Entscheidend ist unser Spielplan und wie mein Team diesen umsetzt, wie meine Mannschaft auftreten wird», sagt Van Eck.

Hinweis

Das Spiel Kriens – Xamax wird im Livestream der Swiss Football League (sfl.ch) übertragen.