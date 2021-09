FUSSBALL Cup: Der SC Kriens will gegen den FCZ spielen wie YB gegen Manchester United Der SC Kriens empfängt am Freitag (19.30) im Schweizer Cup den FC Zürich zum Sechzehntelfinal. Die Krienser haben schon Lust auf eine Cup-Sensation, aber die Sorgen in der Challenge League drücken.

Im Schweizer Cup mit dem SC Kriens gegen den FC Zürich im Einsatz: Izer Aliu (links). Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 31. Juli 2021)

Immer wieder in den letzten zehn Jahren hat der SC Kriens im Schweizer Cup für Aufsehen gesorgt, 2010 stand er unter Trainer Maurizio Jacobacci sogar im Halbfinal, der 0:1 gegen den FC Basel verloren ging. Der FC Zürich, Sion, der FC Luzern, Servette, alle mussten sie gegen den jeweils unterklassigen SCK zittern. 2016 scheiterte Thun (mit Trainer Jeff Saibene in der Super League) im Achtelfinal in Kriens (Promotion League), damals mit Trainer Marinko Jurendic.

Heute Freitag kommt der FC Zürich, und zwar als Tabellenerster der Super League, zum Sechzehntelfinal in Kriens. Riesige Vorfreude auf ein Cupfest? Dazu mag die aktuelle sportliche Misere des SCK nicht richtig verleiten. Kriens ist unter dem neuen Trainer Davide Morandi denkbar schlecht in seine vierte Challenge-League-Saison gestartet, mit nur einem Punktgewinn in sechs Spielen. Kriens hat Sorgen, und damit gemeint ist nun wirklich nicht der Cupmatch von heute.

«Auf dem Papier hat der FC Zürich die Favoritenrolle inne. Aber Cupspiele sind immer speziell. Es ist ein anderer Wettbewerb, es wird eine besondere Affiche mit vielen Zuschauern im Kleinfeld-Stadion. Der FC Zürich tut gut daran, diese Aufgabe mit der grösstmöglichen Konzentration anzugehen.» Der dies sagt, weiss Bescheid, kennt nämlich beide Klubs sehr gut: Marinko Jurendic (43), seit etwas mehr als einem Jahr Sportchef beim FCZ, von 2014 bis 2017 Trainer der 1. Mannschaft beim SC Kriens.

Sohn des FCZ-Sportchefs spielt bei den SCK-Junioren

2014 stieg Jurendic in Kriens als Trainer ein, als der Verein in der Promotion League mitten im Abstiegsstrudel steckte. Jurendic gelang die Rettung nicht, stieg aber im Jahr darauf mit seinem Team sofort wieder auf. 2016 dann eben die Cup-Sensation gegen den FC Thun. 2017 verpasste Jurendic mit Kriens den Aufstieg in die Challenge League knapp, konnte seinem Nachfolger Bruno Berner aber ein intaktes Gefüge übergeben. Nach einem verunglückten Abstecher zum FC Aarau wurde Jurendic 2018 U21-Trainer beim FC Zürich, daneben war er auch leitender Stürmertrainer für das Super-League-Team und in der FCZ-Academy. Im letzten August dann der Karrieresprung: Jurendic wurde im Letzigrund zum Sportchef befördert.

Und doch ist Jurendic immer noch ab und zu im Krienser Kleinfeld anzutreffen, beispielsweise am letzten Samstagmorgen. Jurendics Sohn nämlich begann als Viereinhalbjähriger in Kriens zu kicken und spielt heute für die SCK-Junioren.

Im Zusammenhang mit dem FCZ und dem SCK fallen zwei Spielernamen. Zum einen wäre da jener von Mirlind Kryeziu (24). Der 96 Kilo schwere 1,96-m-Mann war bis zum Sommer für ein halbes Jahr vom FCZ an den SCK ausgeliehen. Kryeziu half in der Krienser Innenverteidigung mit, den Abstieg zu verhindern. Danach kehrte er nach Zürich zurück und erlebte unter dem neuen FCZ-Trainer André Breitenreiter einen sportlichen Aufschwung. Heute wird Kryeziu gegen seine Krienser Teamkollegen vom Frühling antreten.

Aliu: Box-to-Box nach Verletzungspech

Zum anderen ist da Izer Aliu. Auch der 21-Jährige ist vom FCZ ausgeliehen. Mit dem Unterschied, dass Aliu, nachdem er im Sommer 2020 ins Kleinfeld kam, immer noch für Kriens spielt. ««Er ist ein moderner, dynamischer Box-to-Box-Spieler», sagt Jurendic. «Aliu geht mit in den Torabschluss und kann dem Gegner so weh tun. Wir begleiten Izer eng. Wir sind überzeugt, dass er sich in Kriens optimal entwickeln und mit konstant guten Leistungen auch wieder für einen Platz im Profikader beim FCZ empfehlen kann», erklärt Jurendic.

Aliu hatte auch Verletzungspech. Nach seinem Kreuzbandriss 2018 und seinem Muskelfaserriss im letzten Sommer soll er in Kriens Spielpraxis holen. Er steht in regelmässigem Kontakt mit Alain Nef, der beim FCZ unter anderem für die ausgeliehenen Spieler zuständig ist. Nef war zuletzt beim Spiel Kriens – Winterthur (2:3) im Kleinfeld, um Aliu zu beobachten. «Wir sind eine junge, gute Truppe», sagt Aliu über den SCK und beschreibt den misslungenen Saisonstart so: «Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, dumme Gegentore kassiert. Das hat uns jeweils das Genick gebrochen.» Aliu, laut Jurendic einer, der vom eigenen Strafraum bis zum gegnerischen Strafraum (Box-to-Box) wichtige Aktionen auslösen kann, musste im letzten Krienser Auswärtsspiel in Vaduz (1:4) ausnahmsweise in der Innenverteidigung aushelfen. «Ich habe diese Position schon länger nicht mehr gespielt, aber ich habe dem Trainer gesagt, ‹wenn sie mich dort brauchen, werde ich dort spielen›.»

Das Spiel gegen Yverdon ist für Kriens viel wichtiger

Die grosse Cup-Party oder gar die Cup-Sensation gibt es heute im Kleinfeld wohl nicht. «Wir freuen uns darauf, gegen den Super-League-Leader zu spielen», sagt SCK-Coach Morandi, um gleich darauf hinzuweisen, dass das wirklich grosse Spiel am darauffolgenden Mittwoch auf Kriens warte, nämlich der Match gegen Yverdon, der Kampf am Tabellenende der Challenge League.

Kriens-Sportchef Bruno Galliker meint: «Im Cupspiel gegen den FCZ können wir uns Selbstvertrauen holen. Wir spielen ohne Druck, können uns mental und spielerisch aufbauen. Nicht das Resultat zählt für Kriens, sondern der Auftritt.» Nun, das Resultat zählt auch – fünf, sechs, sieben Gegentore wären schlecht für die Moral. Und was meint Izer Aliu, der Krienser FCZ-Leihspieler, vor dem Cup-Duell? «Wir müssen in der Defensive sehr gut stehen. Die Young Boys haben am Dienstag gegen Manchester United gezeigt, was dann möglich ist.»