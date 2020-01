Krienser 0:0 in der Nebelsuppe Die Fussballer des SC Kriens spielen in der ersten Rückrundenpartie der Challenge League daheim gegen den FC Winterthur torlos unentschieden.

SC Kriens Omer Dzonlagic (rechts) gegen FC Winterthurs Remo Arnold im Challenge League Spiel zwischen dem SC Kriens und dem FC Winterthur im Stadion Kleinfeld Kriens. Bild: Philipp Schmidli

Dicker Nebel legte sich vor dem Anpfiff über das Krienser Kleinfeld-Stadion. Kriens brauchte eine Viertelstunde, um aus dem Winterschlaf beziehungsweise ins Spiel zu finden, war danach in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Daniel Follonier (13.) und zweimal Asumah Abubakar (34./38.) hatten durchaus die Möglichkeiten, den SCK in Führung zu bringen. Abubakars Chancen entstanden aus zwei Krienser Cornervarianten – siehe da: Eckbälle, bislang eine Schwäche von Kriens, bringen plötzlich Gefahr vor das gegnerische Tor. 6:0 Corner in den ersten 45 Minuten – das hat auch Aussagekraft.

Glanzparade von Kriens-Goalie Osigwe

Und doch hätte das Team von Trainer Bruno Berner noch mit einem Rückstand in die Pause gegen können: Torhüter Sebastian Osigwe musste in der 44. Minute mit einem herrlichen Hecht auf den Boden den Ball aus der Ecke fischen. Winterthurs Roberto Alves hatte seinen Schuss aus rund zehn Metern Distanz zwar gut platziert, aber wohl zu wenig scharf ausgeführt.

Immer dicker wurde der Nebel nach der Pause – der Spielgehalt dafür immer dünner. Omer Dzonlagic hatte noch eine Chance für Kriens, das war’s, mehr Szenen vor dem Winterthur-Tor gab es nicht. Auch wenn das Cornerverhältnis am Schluss 9:1 stand: Zu wenig Offensivlösungen fand man insgesamt im Krienser Mittelfeld. Albin Sadrijaj ist zwar einer, der immer anspielbar ist, aber er holt in der Vorwärtsbewegung zu wenig mit dem Ball heraus, das ist nicht neu. Sie sind halt rar und schwierig zu finden, die Spieler, die aus dem Mittelfeld heraus den letzten, sogenannt tödlichen Pass spielen können. Kriens fehlt noch ein solcher Spieler. Aber, so Kriens-Trainer Bruno Berner, «wir haben in der zweiten Halbzeit auch zu wenig über die Seiten gespielt». Der SCK-Coach war trotzdem zufrieden mit dem Punktgewinn, denn es sei – die Winterpause ausgeblendet – das dritte Spiel hintereinander ohne Niederlage gewesen. «Und Winterthur, das hat man gesehen, hatte durchaus Respekt vor uns.»

Loose: «Auch Kriens hat nicht alles riskiert»

Ja, Salz und Pfeffer fehlten in dieser Nebelsuppe unter dem Pilatus, aber Kriens hatte in der 85. Minute nochmals Glück, dass der eingewechselte FCW-Stürmer Luka Sliskovic seitlich und alleine aufs SCK-Tor rennend daneben schoss. «Wir waren in der Vorrunde nicht besonders erfolgsverwöhnt», sagte Winterthur-Trainer Ralf Loose nach dem Schlusspfiff, «deshalb kann ich mit diesem Punktgewinn leben. Ich hatte den Eindruck, dass auch Kriens nicht alles riskiert hat.»

Auch wenn es zum Rückrundenstart keinen Torjubel gab, der SC Kriens hat – man drehe das Wort «Nebel» einfach um – gezeigt, dass er voll da ist, dass mit ihm in der Rückrunde zu rechnen ist, dass er am Leben ist.

Kriens – Winterthur 0:0

Kleinfeld. – 1185 Zuschauer. – SR Piccolo.

Kriens: Osigwe; Costa, Fäh, Berisha, Mijatovic; Kukeli; Follonier (85. Yesilçayir), Sadrijaj, Dzonlagic; Siegrist (63. Ulrich), Abubakar (84. Tadic).

Winterthur: Spiegel; Roth, Lekaj, Hamdiu, Schättin; Callà, Doumbia, Arnold, Alves; Buess (79. Mahamid), Da Silva (63. Sliskovic).

Bemerkungen: Kriens ohne Elvedi, Bürgisser, Alessandrini und Fanger; Winterthur ohne Bühler, Isik und Costinha (alle verletzt). Verwarnungen: 14. Da Silva, 21. Arnold, 29. Sadrijaj, 65. Kukeli, 85. Sliskovic, 90. Ulrich (Fouls).