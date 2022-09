Handball Die Krienser feiern auswärts einen besonderen Sieg Der HC Kriens-Luzern gewinnt in Schaffhausen 34:30 (20:15).

Gegen die Kadetten-Abwehr zehn Mal erfolgreich: Kriens-Kreisläufer Marin Sipic. Bild: Michael Keller (Schaffhausen, 14. September 2022)

Dieser Mann ist eine Naturgewalt. Wer sich Marin Sipic in den Weg stellt, zieht meistens den Kürzeren, in Schaffhausen war der Kreisläufer der Krienser sogar überhaupt nicht zu stoppen. Zehn Mal traf der 26-Jährige, mit einer Trefferquote von 100 Prozent, entweder versenkte er den Ball im Tor oder wurde penaltyreif gefoult. Trainer Peter Kukucka freut sich über den Kroaten am Kreis:

«Marin ist sehr gut gebaut, wendig und schwer. Wenn er etwas Platz hat, entsteht immer eine Chance.»

Gemeinsam mit Magister Andy Schmid war Sipic hauptverantwortlich für den feinen 34:30-Sieg bei den Kadetten Schaffhausen. Zwar ist die Saison noch jung, ein Erfolg in der Arena des aktuellen Schweizer Meisters ist dennoch eine besondere Schlagzeile wert – letztmals gelang dies den Kriensern vor über sieben Jahren, damals war Kukucka bei den Kadetten noch als Spieler aktiv. «Wir feiern ein wenig, doch dann werden wir gleich weiterarbeiten», betont Kukucka.

Für ihn war die Affiche schon vor dem Anpfiff aussergewöhnlich, denn erstmals seit seiner Freistellung als Kadetten-Trainer 2017 kehrte er für einen Ernstkampf an die Stätte seiner grössten Triumphe zurück. «Es war schon speziell, ich musste viele Ticketwünsche erfüllen, auch von Bekannten, die nichts mit Handball zu tun haben», erzählt Kukucka. Er hält fest:

«Ich bin glücklich.»

Mit dem Auftritt des HC Kriens-Luzern war er insgesamt zufrieden, «wir waren die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen».

Die Tormaschinerie der Krienser läuft damit weiter auf Hochtouren, im Verlauf der ersten vier QHL-Runden erzielte Kriens im Schnitt 32 Treffer pro Spiel. Auch in Schaffhausen legte das Gästeteam los wie die Feuerwehr, und da die Kadetten ein ähnlich hohes Tempo anschlugen, stand es nach fünf Minuten 5:5. Hätten die beiden Teams so weitergemacht, hätte die Partie mit einem historischen 60:60-Remis geendet. Freilich geschah dies nicht, und das war zunächst auf einen Akteur zurückzuführen – Fabian Pellegrini.

Ersatzgoalie Pellegrini im Scheinwerferlicht

Der 25-jährige Ersatzkeeper, der vor der Fahrt nach Schaffhausen erst sieben Minuten gespielt und noch keine Parade gezeigt hatte, kam in der 7. Minute für einen Penalty aufs Feld. Pellegrini parierte den Versuch von Torben Matzken, blieb zwischen den Pfosten und gefiel mit weiteren Saves. Und so zogen die Krienser allmählich davon, führten nach einer Viertelstunde 11:7, nach 25 Minuten 18:11 und hatten das Geschehen auch nach dem Seitenwechsel unter Kontrolle – näher als auf drei Längen kam Schaffhausen nicht heran.

Leader Schaffhausen kassierte damit im fünften Spiel die erste Niederlage, Kriens-Luzern bleibt ungeschlagen, steht mit einer Begegnung weniger auf Platz zwei. «Wir schweben nun nicht auf den Wolken», versichert Kukucka, zu eklatant sind Schaffhausens Probleme nach dem Umbruch, zu gross das eigene Entwicklungspotenzial. Die Krienser Abwehr war zwar verbessert, überzeugte aber nur phasenweise. Und im Angriff konzentriert sich mitunter zu viel auf die Mitte, gehen die Mannen auf den Halbpositionen, namentlich Fabian Böhm und Milos Orbovic, zu wenig in den Abschluss. «Schaffhausen wird stärker werden», sagt Kukucka. «Aber wir auch.»