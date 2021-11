Platz 8 in der QHL «Wir wissen nicht, warum das so ist»: Krienser Handballer rätseln über Formkrise Kriens-Luzern empfängt am Sonntag den BSV Bern. Die schwachen Leistungen bereiten auch Assistenztrainer Thomas Zimmermann Kopfzerbrechen.

Es läuft einfach nicht bei den Krienser Handballern. Bild: Pius Amrein

Die Krienser QHL-Handballer geben Rätsel auf, sowohl den Direktinvolvierten als auch den Aussenstehenden. «Ich sehe keine Ausstrahlung, nichts Positives. Wir müssen miteinander spielen, nicht gegeneinander», enervierte sich Trainer Goran Perkovac während eines Timeouts im Auswärtsspiel bei Wacker Thun, das am Mittwoch mit 28:34 verloren ging. «Wir reden zu wenig, wir sind zu wenig konzentriert, wir müssen mehr Härte reinbringen», sagte Kreisläufer Gino Delchiappo. Und Dragan Dejanovic, der frühere Trainer des BSV Bern, hielt schliesslich als Kommentator fest: «Man sieht nicht, dass diese Mannschaft in der Deckung lebt.»

Elf Spieltage sind passé, sechs Mal hat Kriens-Luzern verloren. Anstatt sich wie erwartet in der Beletage der Liga zu tummeln, müssen sie mit einer ungemütlichen Kellerwohnung vorliebnehmen, nur Platz acht belegen die Zentralschweizer derzeit. «Wir wissen nicht, wieso und warum das so ist. Die Trainingsleistungen sind wirklich gut, doch letztlich zählt das Spiel. Als Aktivhandballer hatte ich das so nie erlebt», berichtet Assistenztrainer Thomas Zimmermann.

Krienser Innenblock funktioniert nicht

Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den BSV Bern (17 Uhr, Krauerhalle) rücken vor allem der Teamspirit und die Abwehrleistung in den Fokus – beides war am Mittwoch zum wiederholten Mal ungenügend. Die Luzerner traten nicht als Einheit, sondern als Individualisten auf. «Ich denke schon, dass wir eine Mannschaft sind, sonst würden die Spieler auch im Training den Kopf hängen lassen», entgegnet Zimmermann. «Im Spiel ist es aber so, dass ein Verteidiger hofft, dass ihm der Nebenmann hilft und dann tut er es doch nicht.» Die Folge sind einfache Gegentore und verdutzte Blicke, exemplarisch festgemacht an den wichtigsten Abwehrspielern Aljaz Lavric und Domen Sikosek Pelko. Der Innenblock sollte der stabilste Teil der Deckung sein, dort wird richtig hart zugepackt, dort wird das Abwehrensemble orchestriert. Doch Lavric und Sikosek Pelko, der als Blitztransfer in der Vorbereitung verpflichtet worden war, verstehen sich (noch) nicht. Die Absenz von Captain Filip Gavranovic wiegt schwer. «Er gab uns hinten extrem viel Sicherheit», so Zimmermann.

Orbovic verbessert, Wanner belebend

Ob und wann Gavranovic in dieser Saison zurückkehren wird, ist ungewiss. Die Krienser müssen ohne ihn die Negativspirale stoppen, mit sieben weiteren ausländischen Spielern im Team sollte die Qualität dazu vorhanden sein. «Es geht darum, hart weiterzuarbeiten und sich am Positiven festzuhalten», sagt Zimmermann, der im Team viel Enttäuschung und Verunsicherung ausmacht. Besser geworden ist seiner Meinung nach der Angriff, «vorne spielen wir stabiler, auch die Gegenstösse laufen wir taktisch besser».

Gegen Wacker lebte die Offensive vor allem von der Klasse des Serben Milos Orbovic, auch Levin Wanner hatte am rechten Flügel eine belebende Wirkung. Insgesamt fehlte es aber am Spielfluss, an Durchschlagskraft, am gemeinsamen Spielverständnis. Topskorer Hleb Harbuz spielte nach seiner Bänderverletzung nur zehn Minuten, womöglich kann er gegen Bern wieder mehr Einfluss nehmen.