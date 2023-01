Handball Vom inferioren Abstiegskandidaten zum knallharten 1.-Liga-Spitzenteam: Die Krienserinnen überraschen weiter Vom Abstiegskandidaten zum Spitzenteam: Die Krienser Handballerinnen schlagen Willisau zum Auftakt der 1.-Liga-Finalrunde mit 24:19.

Die Krienserin Caroline Huber (links) wird von der Willisauerin Seline Zimmermann am Torabschluss gehindert. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 15. Januar 2023)

Tom Hofstetter ist in der Krienser Meiersmatthalle mit Aufräumarbeiten beschäftigt, gleichzeitig verarbeitet er das eben beendete Geschehen. «Das war unser bestes Spiel in dieser Saison, ich bin sehr zufrieden», sagt der Trainer der Frauen des HC Kriens. Und mit Blick auf die Vorbereitung im letzten Sommer hält er fest: «Damals war vielleicht eine Spielerin bereit, zu verteidigen, die Deckung funktionierte nicht. Nun spielen auch jene in der Abwehr, die sagten, dass sie dies nicht können. Und sie haben Spass dabei.»

Tatsächlich war die 5:1-Defensive am Sonntag der Schlüssel zum 24:19-Sieg gegen Willisau beim Auftakt in die 1.-Liga-Finalrunde. Immer wieder lief sich der eigentlich favorisierte Gast aus dem Luzerner Hinterland in der beweglichen und kompakten Krienser Abwehr fest. «Zuweilen kamen die Krienserinnen zu dritt auf eine von unseren Spielerinnen los. Der Gegner wollte unbedingt, gab 150 Prozent», bemerkte Willisaus Trainer Luca Peter respektvoll.

Das Erfolgsrezept der Krienserinnen

Hofstetter trainiert den HC Kriens im fünften Jahr, die Entwicklung ist erstaunlich. Aus dem einst physisch inferioren Abstiegskandidaten hat der frühere Schweizer Nationalspieler ein knallhartes 1.-Liga-Spitzenteam geformt. «Viel reden, erklären, zeigen», so umschreibt der 32-jährige Magglinger sein Erfolgsrezept. Und er ergänzt: «Spiele sind das beste Training. Wir werden immer aggressiver, machen immer mehr Fouls. Jede Spielerin kennt ihre Aufgabe und hat an Vertrauen gewonnen.» Spielmacherin Sophie Bühler, die auch in der Abwehr eine zentrale Rolle einnimmt, bestätigt dies: «Das war eine Teamleistung, auf jeder Position. Wir sind im Kopf parat, das gibt Sicherheit.»

Nicht minder ausgewogen war die Krienser Kollektivleistung im Angriff, der eigentlichen Schwäche des Teams. Auch Willisau deckte gut, mit Geduld und Präzision generierten die Gastgeberinnen aber genügend Lücken und vermochten diese auch effektiv auszunützen. «Die Rückkehr von Michelle Rinderli und Céline Staubli gibt uns vorne eine gewisse Breite», erklärt Hofstetter. Von Beginn weg legte Kriens vor, nur zweimal musste es den Ausgleich zulassen (2:2; 3:3), danach lag es stets in Front, maximal mit fünf Toren Differenz.

Willisau klagt über viele Fehler

Willisau kämpfte zwar beherzt, drückte aufs Tempo und sorgte mit Svenja Buchelis Drehball zum 14:16 eine Viertelstunde vor Schluss für das technische Highlight. Ohne die verletzte Kreisläuferin und Topskorerin Céline Cranz fehlten aber die taktischen Mittel, um mit spielerischen Lösungen die Wende zu erzwingen. «Technische Fehler kosteten uns den Match, in jedem dritten Angriff passierte uns einer. So brachten wir keinen Spielfluss zustande», befand Trainer Peter. Hinzu kam Unvermögen im Abschluss, gleich drei Penaltys der Willisauerinnen fanden nicht den Weg ins gegnerische Tor.

Weder Kriens noch Willisau haben sich die Promotion bedingungslos auf die Fahne geschrieben, beide Teams sind jedoch nicht weit vom SPL-2-Niveau entfernt, das hat das Derby gezeigt. «Wir geben in jedem Match Vollgas und werden am Ende sehen, wozu es reicht», sagt Luca Peter. «Wöchentlich trainieren wir zweimal – und das wird auch so bleiben. Wir werden auf Gegner treffen, die mehr investieren als wir», sagt Tom Hofstetter mit Blick auf die Konkurrenz von Aargau Ost und Uster.

Spätestens seit dem überzeugenden Auftritt am Sonntag ist sein Team allerdings ein (nicht mehr ganz so geheimer) Kandidat für den Aufstieg.

Kriens – Willisau 24:19 (11:8)

Meiersmatt. – 50 Zuschauende. – SR Lütolf/Baggenstos. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Kriens, 5-mal 2 Minuten gegen Willisau. – Kriens: Tritschler (10 Paraden)/De Jesus; Allgäuer (2 Tore), Denise Rinderli (6), Bühler (2), Huber (2), Inäbnit (4), McCarthy; Staubli (4/2), Zalatnay (1), Aikhionbare (3), Michelle Rinderli. – Willisau: Schoch (11 Paraden)/Bieri (1); Anliker, Zimmermann (1 Tor), Egli (7/5), Bucheli (4), Küttel (3/1), Günnel (2); Blum, Meier, Portmann (1), Roth (1), Wyss, Minder. – Bemerkung: Verhältnis verworfener Penaltys: 2:3.