Fragen & Antworten Länderspiel Schweiz-Ukraine wird nicht nachgeholt – das sagt Nationaltrainer Vladimir Petkovic Das Nations-League-Spiel zwischen der Schweiz und der Ukraine ist definitiv abgesagt. Die Ukraine kann kein Ersatzteam stellen, nachdem Spieler und Betreuer vom Luzerner Kantonsarzt in Quarantäne versetzt wurden. Fragen und Antworten zum Nati-Tag.

Die Swissporarena bleibt am Dienstagabend leer. Aber wird das Spiel überhaupt noch nachgeholt? Alexandra Wey / KEYSTONE

Die Delegation der Ukrainer musste sich am Montagabend noch einmal testen lassen. Am Dienstag zeigte sich: Es gibt einen weiteren positiven Fall, der insgesamt achte seit dem letzten Freitag. Darum verfügte der Luzerner Kantonsarzt, Roger Harstall, die Quarantäne für rund 40 Personen aus der Delegation der Ukrainer. All diese Personen dürfen nicht am Länderspiel teilnehmen.

Ja. Um kurz vor 17:30 Uhr informierte der Schweizer Fussballverband, dass weder am Dienstag, noch an einem anderen Tag gespielt werden kann. Die Ukrainer können kein Ersatzteam stellen.

Die Ukraine kommunizierte bereits am frühen Nachmittag auf der Verbandshomepage, dass das Spiel «abgesagt» sei.

Der Schweizer Verband veröffentlichte ein Statement von Nati-Direktor Pierluigi Tami. Er sagt: «Es ist schade, dass wir nicht spielen können. Wir waren bereit - und wir hätten uns auch dafür ausgesprochen, die Partie um einen Tag zu verschieben. Wir wollten unbedingt, dass die Entscheidung, wer den Ligaerhalt in der Nations League schafft, auf sportlichem Weg geschieht.»

Später am Abend meldete sich auch Nationaltrainer Vladimir Petkovic zu Wort. Er sagt: «Wir waren bereit, die Mannschaft war nach den letzten Spielen topmotiviert und in einer sehr guten Form. Wir hatten uns wirklich auf dieses Spiel gefreut. Leider ist es jetzt anders gekommen, das können wir nicht beeinflussen. Den positiv getesteten Spielern und Staff-Mitgliedern der Ukraine wünschen wir, dass sie alle wieder gesund werden. Wir sind Fussballer und wollen immer auf dem Platz gewinnen. Diese Möglichkeit haben wir jetzt leider nicht mehr.»

Auf diese Frage muss die Disziplinarkommission der Uefa eine Antwort finden. Auf dem Papier ist es relativ eindeutig, wer die Absage verschuldet hat: die Ukraine. Also wäre naheliegend, dass die Schweiz 3:0 forfait gewinnt.

Doch vielleicht setzt die Ukraine nun zum juristischen Powerplay an. Indem sie versucht, die Uefa zu überzeugen, dass die Schweiz Schuld an der Spielabsage sei. Weil es ja die Schweizer Behörden waren, die ihren negativ getesteten Spielern verboten hat, am Länderspiel teilzunehmen.

Entscheidet die Disziplinarkommission der Uefa, dass kein Verband an der Absage Schuld ist, so würde das Los entscheiden über den Ausgang der Partie (1:0, 0:0 oder 0:1).

Nein. Kantonsarzt Roger Harstall stellte klar: «Ich habe die Quarantäne für zehn Tage verfügt. Daran wird sich nichts ändern.» Theoretisch hätte das Harstall bereits am Montag tun können, weil die Ukraine nach dem Spiel in Deutschland vom Wochenende drei positive Coronafälle aufwies. Doch Harstall entschied sich dafür, die Ukrainer erneut zu testen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn keine weiteren positiven Ergebnisse dazugekommen wären, hätte das Länderspiel Schweiz-Ukraine stattfinden können.

Nein, die Delegation darf ausreisen. Dies allerdings unter strengsten Auflagen. Bedeutet: Die Ukraine muss in der «Bubble» ausreisen. Sie müssen mit einem eigenen, gecharterten Flugzeug reisen. Und dürfen beispielsweise auch am Zoll mit niemandem Kontakt haben.

Warum durfte die Ukraine am Dienstagmorgen noch trainieren?

Training der Ukraine auf dem Sportplatz Tribschen. Leserbild

Die Beobachter heute Morgen beim Sportplatz Tribschen staunten: Ist das nicht die ukrainische Mannschaft beim Training? In der Tat. Auf dem Gelände des FC Kickers Luzern übte das Team von Andrej Schewtschenko. Zu diesem Zeitpunkt wusste das Team noch nichts von der Quarantäne. Dennoch, war das Training erlaubt? Ja, sagt Kantonsarzt Harstall, allerdings unter strengen Auflagen. So durften beispielsweise die Garderoben nicht benutzt werden. Den Quarantäne-Entscheid übermittelte Harstall per E-Mail kurz nach Mittag.