Langlauf «Es geht um eine Olympiamedaille»: Nadine Fähndrich verfolgt in der neuen Saison grosse Ziele In Ruka startet Nadine Fähndrich am Freitag in die Weltcupsaison. «Im Sprint will ich immer um die Podestplätze kämpfen», sagt die Langläuferin aus Eigenthal. Die Vorfreude auf den Winter ist auch bei anderen Zentralschweizer Athletinnen und Athleten gross.

Nadine Fähndrich bei der letzten WM in Oberstdorf, an der sie mit Laurien van de Graaff Silber gewann. Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Satz bleibt hängen: «Das Rampenlicht ist ok, es ist wie es ist.» Aus den Worten von Nadine Fähndrich lässt sich heraushören, dass das Leben in der Öffentlichkeit nicht das Bevorzugte ist für die Leaderin der Schweizer Langläuferinnen aus dem Eigenthal. Lieber konzentriert sie sich auf ihre Arbeit und ihre Kernkompetenz: Langlaufen.

Spätestens aber seit dem phänomenalen Silbermedaillengewinn an den Weltmeisterschaften in Oberstdorf (D) Ende Februar im letzten Winter hat sich der Status der 26-Jährigen verändert. Sie, die im Teamsprint zusammen mit der Davoserin Laurien van der Graaff den Coup landete, weckt ein breites Interesse. Und das ist begründet: Um die erst zweite WM-Medaille im Schweizer Frauenlanglauf handelte es sich nach der 5-km-Einzelbronze von Evi Kratzer 1987. Und jetzt, beim Start in den Olympiawinter, sagt sie, was nur folgerichtig erscheint: «In diesem Winter geht es um eine Olympiamedaille.» Es wäre ebenfalls die zweite bei den Frauen nach dem dritten Staffelrang 2002.

Sie hat die Müdigkeit überwunden

An den Teamsprint in Peking denkt Nadine Fähndrich vor allem. Aber auch in den Einzelrennen traut sie sich Topleistungen und -platzierungen zu. Ein Blick zurück eröffnet aber auch einen entscheidenden Einblick in ihr verändertes Leben. «Die Emotionen nach dem Medaillengewinn machten mich Ende Saison und im Frühling müde wie noch nie», sagt sie. Die Motivation und der Wille zu leisten, kehrten verzögert zurück. Und Anpassungen erfolgten: «Ich setzte im Sommer einen Schwerpunkt in der Klassischen Technik.» Der Grund: Der Teamsprint bei Olympia wird in der herkömmlichen Technik ausgetragen. Fähndrich weiss: «In dieser Sparte habe ich bis jetzt eher Mühe bekundet.» Ebenso forcierte sie in längeren Intervall-Einheiten und mehr Anstiegskilometern – beides im Hinblick auf das Streckenprofil bei Olympia.

Von der Konstellation im Schweizer Team kann sie ein letztes Mal profitieren. Langlauf-Idol Dario Cologna und Laurien van der Graaff bestreiten die Abschiedssaison. Fähndrich schätzt die Präsenz der beiden. «Ich kann mich in deren Schatten entwickeln», sagt sie. Nicht nur für Olympia hegt sie hohe Ziele, sondern für den ganzen Winter. Sie sagt: «Im Sprint will ich immer um die Podestplätze kämpfen und in den Distanzrennen regelmässig Klassierungen in den besten 15 erreichen.» Letzte Saison wurde sie Gesamtzweite im Sprint-Weltcup und Gesamtweltcup-Zehnte.

Furger: Zäher Winter, schwieriger Sommer

Roman Furger, aufgenommen Anfang November in Davos. Michael Buholzer/Keystone

Ebenfalls dabei im finnischen Ruka ist der Urner Roman Furger. Der 31-jährige Leistungsträger «mit gemischten Gefühlen» auf die letzten Monate zurück. Er hat einen harzigen letzten Winter sowie diverse gesundheitliche Rückschläge während des Sommers hinter sich. Die Folge: Furger bekundete lange Mühe, die Motivation aufzubauen. Allerdings, und das ist der Pluspunkt: Es gelang ihm, die Defizite rasch zu kompensieren. Und ihm spielt auch der Faktor Zeit in die Hände: Bis Olympia dauert es noch über zwei Monate. Die Vorfreude kumuliert schon jetzt in Richtung zweier Rennen: der Staffel – «wir dürfen von einem Podestrang träumen» – sowie das 50-km-Skatingrennen.

Mit dem Schwyzer Roman Schaad (28) und den beiden Obwaldnern Lea Fischer und Janik Riebli (beide 23) haben drei weitere Innerschweizer Langläufer Olympia im Hinterkopf. Schaad sagt: «Auf Peking 2022 arbeite ich seit acht Jahren hin». Fischer hebt hervor, dass sie nach vier Jahren in Norwegen (mit dem norwegischen Freund) wegen des Langlaufs in die Schweiz (Davos) zurückgekehrt sei. Und Riebli sagt: «Ich möchte meinen Aufstieg fortsetzen.»