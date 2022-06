Berglauf Auch ein Langstreckenläufer kann kraxeln, Jauch muss sich geschlagen geben Der Äthiopier Tefera Mekonen verweist Lokalmatador Manfred Jauch beim 39. Haldi-Berglauf auf Rang zwei.

Tagessieger Tefera Mekonen läuft ins Ziel. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 12. Juni 2022)

Beim Rütlischwur-Gendenklauf, der kürzlich an Pfingsten seine 43. Auflage erlebte, lieferten sich der in Kriens lebende, 26-jährige Mexikaner Santiago Gerez und der bereits 47-jährige Altdorfer Manfred Jauch einen packenden Zweikampf um den Tagessieg, den schliesslich der routinierte Urner dank einer hervorragenden Renneinteilung sensationell für sich entscheiden konnte.

Der am Sonntag bei heissen Bedingungen ausgetragene Haldi-Berglauf von Schattdorf hinauf zum Butzenboden (9,5 Kilometer/1419 Meter Höhendifferenz) wurde beinahe zu einer Kopie. Gerez und Jauch gehörten erneut zu den Hauptanimatoren. Neu ins Spiel im Vergleich zum ersten der beiden Urner Berglauf-Klassikern kam allerdings ein Athlet, der solch steile Wettkämpfe nur ganz ­selten bestreitet. Es handelte sich um den 30-jährigen Äthiopier Tefera Mekonen, der seit zehn Jahren im Bernbiet wohnt und als Langstreckenspezialist gilt. In den letzten Jahren hat vor allem in flachen Rennen schon Dutzende Tagessiege errungen. Dass der gebürtige Ostafrikaner auch kraxeln kann, bewies er schon mehrfach, unter anderem auch im Urnerland. Bereits 2018 riss er sich beim Haldi-Berglauf den Tagessieg unter den Nagel, damals mit acht Sekunden Vorsprung auf Jauch.

Der Leader schwächelte im Schlussstück

Mekonen kam diesmal mit dem gleichen Rezept zum Erfolg wie vor vier Jahren. Er legte einen Blitzstart hin und setzte sich bereits im Steilstück hinauf zur Haldibahn-Talstation gemeinsam mit Gerez vom Feld ab. Im flacheren Mittelstück schüttelte der sehr filigran gebaute, dunkelhäutige Athlet dann auch seinen letzten Begleiter ab. Jauch glänzte dahinter erneut mit einer hervorragenden Renneinteilung. Im nur mässig steilen Teil zog er unwiderstehlich an Gerez vorbei und machte sich auf die alleinige Verfolgung des Spitzenreiters.

Manfred Jauch holte sich als Tageszweiter den Sieg in der Kategorie Senioren 2. Bild: Urs Hanhart

Als zusätzlicher Anreiz Vollgas zu geben, winkte ihm die Chance, das Urner Berglauf-Double (Tagessiege am Rütlischwur- und Haldi-Berglauf im gleichen Jahr) zu holen, was seit vielen Jahren kein Athlet mehr geschafft hat. «Im brutal steilen Schlussteil habe ich gesehen, dass Tefera Mekonen zwischendurch immer wieder einige Meter marschieren musste. Aber ich bin trotzdem nicht richtig näher gekommen. Vermutlich hätte er noch zulegen können, wenn ich ihm auf die Pelle gerückt wäre», meinte Jauch nach dem ersten Durchschnaufen im Ziel auf rund 1900 Metern über Meer, wo die Luft schon merklich dünner ist. Dann fügte der schnelle «Oldie» noch an: «Mit meiner Leistung und der gelaufenen Zeit, die nur wenige Sekunden über jener von 2018 liegt, bin ich angesichts der doch sehr warmen Temperaturen sehr zufrieden. Ich habe sicherlich das Maximum herausgeholt.» Letztlich rettete Mekonen, der auf dem letzten Kilometer sichtlich grosse Mühe bekundete, ziemlich genau eine Minute Vorsprung auf Jauch ins Ziel. Danach verstrichen weitere rund zwei Minuten, bis sich Gerez als Dritter über die Ziellinie kämpfte.

Giswilerin Selina Burch schnappt sich das Double

Als Nächstes möchte Jauch den Lauerzerseelauf bestreiten, der am 24. Juni zum zehnten Mal durchgeführt wird. Ob er am 17. Juli an der Schweizer Berglaufmeisterschaft in Adelboden teilnimmt, ist noch offen, weil er zu diesem Zeitpunkt Ferien hat und noch nicht weiss, ob er starten kann. Falls er dort antreten würde, hätte er sicherlich sehr gute Chancen, sich die Goldmedaille in seiner Kategorie zu sichern.

Tagessiegerin Selina Burch kurz vor dem Ziel. Bild: Urs Hanhart

Bei den Frauen holte sich wie schon vor Wochenfrist in Seelisberg Selina Burch aus Giswil den Tagessieg. «Diesmal ist es mir viel besser gelaufen. Beim Rütlischwur-Gedenklauf musste ich gewaltig kämpfen, und ich fühlte mich nicht gut», bilanzierte die 25-jährige Obwaldnerin, die somit das Urner Double schaffte. Als beste Urnerin klassierte sich die Flüelerin Bernadette Beschart mit etwas über neun Minuten Rückstand im vierten Rang.