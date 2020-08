Der Schwyzer Lars Mäsing holt an den Schweizer Meisterschaften im Mehrkampf überlegen Gold Die Zentralschweizer überzeugen an den Schweizer Meisterschaften im Mehrkampf – allen voran Lars Mäsing.

Lars Mäsing (Mitte) über 110 m Hürden. Bild: Hanspeter Roos (Langenthal, 9. August 2020)

Die Schweizer Meisterschaften im Mehrkampf in Langenthal waren von Höhepunkten geprägt. Die Luzernerin Géraldine Ruckstuhl verzichtete aufgrund einer im Vorfeld der Titelkämpfe erlittenen Fussverletzung auf einen Start. Mit der am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankten Bielerin Caroline Agnou fiel eine weitere Titelanwärterin aus. Ihre Chance zu nutzen wusste Annik Kälin (AJ TV Landquart). Die 20-Jährige gewann mit einem Gesamttotal von starken 6167 Punkten den Titel. Dahinter gelang Sandra Röthlin (LA Nidwalden) eine tolle Steigerung um über 100 auf 5653 Punkte, womit die Kernserin die Bronzemedaille gewann. In der Kategorie U23 holte sie zudem SM-Silber. Dabei stellte sie nicht weniger als vier Bestleistungen auf, wobei die 13,85 Sekunden über die Kurzhürden herausstechen.

Im U18-Siebenkampf verpasste Livia Tonazzi (TV Brunnen) das Podest als Viertplatzierte mit einem Gesamttotal von 4865 Punkten um lediglich 44 Zähler. Über den Gewinn der Bronzemedaille durfte sich Michelle Liem (LA Nidwalden) im Fünfkampf der Kategorie U16 mit einem Gesamttotal von 3376 Punkten freuen.

Sechs persönliche Bestleistungen für Mäsing

Überragend war in Langenthal der Auftritt von Simon Ehammer (TV Teufen). In sechs von zehn Bewerben stellte er persönliche Bestleistungen auf, pulverisierte mit 8231 Punkten seinen bisherigen Bestwert im Zehnkampf und verpasste den Schweizer Rekord um lediglich 13 Punkte. Der Nidwaldner Nino Portmann verfehlte als Viertplatzierter und U23-Dritter mit 6915 Punkten zwar die angestrebte 7000-Punkte-Marke, seine bisherige Bestleistung von 6789 Punkten verbesserte er hingegen deutlich.

Als neuer U18-Schweizer-Meister verliess Lars Mäsing (TV Brunnen) das Leichtathletikstadion in Langenthal. Der Schwyzer setzte sich mit einem Gesamttotal von 6697 Punkten sowie einem Vorsprung von über 200 Punkten überlegen durch. Gegenüber dem Vorjahr steigerte er sich um 560 Punkte, wobei er sechs persönliche Einzelbestleistungen aufstellte und jene im Stabhochsprung egalisierte. Einzig in den Wurfdisziplinen kam der 16-Jährige nicht an seine Bestwerte heran. «Eine Rückenverletzung bremste mich etwas aus. So setzte ich beispielsweise im Kugelstossen alles auf den ersten Stoss und beendete den Wettkampf danach frühzeitig», so der Gymnasiast. Während der Coronazeit wurde vor allem in die Grundlagenarbeit investiert, was sich nun ausbezahlt hat. «Ich habe auf den Titelgewinn gehofft und sehe den Erfolg als Bestätigung für meine fünf wöchentlichen Trainingseinheiten und das hohe Mass an Selbstdisziplin. Der perfekte Zehnkampf war dies aber noch nicht.» Insbesondere in den Wurfdisziplinen und in der Schnelligkeit gibt es noch Potenzial nach oben. Am Mehrkampfmeeting in Hochdorf von Ende September strebt Mäsing 7000 Punkte an.

Einen guten Eindruck hinterliess bei seinem ersten Zehnkampf auch Fabio Küchler (TSV Rothenburg Athletics), der mit starken Laufleistungen ein Total von 6262 Punkte erreichte und damit Vierter wurde.