Laufsport Mekonen Tefera siegt bei seinem ersten Start in Willisau Sommerwetter und eine tolle Stimmung prägen den 32. Willisauer Lauf. Mit Daniela Matter aus Oberkirch und Mekonen Tefera aus Enggistein setzen sich zwei neue Gesichter durch.

Mekonen Tefera sichert sich Platz eins am Willisauer Lauf.

Bilder: Patrick Huerlimann, Willisau, 25. September 2021

Nach einem Jahr Unterbruch herrschte im Städtchen Willisau endlich wieder Lauffeststimmung. Von Sonnenschein und zahlreichen Zuschauern begleitet, kamen Gross und Klein zu ihrem Lauferlebnis. Die Kinder und Jugendlichen, die wie in den Vorjahren zahlreich am Start waren, absolvierten ihre Rennen auf einer 500 Meter langen Runde im Städtchen. Um 16.45 Uhr erfolgte der Start zum 12 Kilometer langen Hauptlauf von Willisau über den Mettenberg nach Hergiswil und zurück nach Willisau.

Thomas Benz aus Hergiswil erholt sich nach dem Lauf.



Dass es der rund ein Kilometer lange Anstieg in sich hat, war dem ein oder anderen Teilnehmenden anzusehen. Anfänglich sah es im Männerrennen nach einem Duell zwischen dem dreifachen Sieger Kadi Nesero aus Rombach und Mekonen Tefera aus Enggistein aus. Doch Nesero konnte die hohe Anfangspace nicht aufrechterhalten und musste sich am Ende mit dem vierten Rang zufriedengeben. Derweil kürte sich Tefera bei seinem ersten Start in Willisau gleich zum Sieger. Mit einem Rückstand von etwas mehr als einer Minute folgte Simon Leu aus Buchrain auf Rang zwei. Angefeuert vom Publikum setzte er sich im Schlussspurt gegen Yves Cornillie aus Huttwil durch.

Zwei junge Läuferinnen tauschen sich im Zielraum aus.



Knapper war die Entscheidung bei den Frauen. Daniela Matter aus Oberkirch setzte sich mit einer Sekunde Vorsprung auf Flora Colledge aus Ebikon durch. Auf Rang drei lief die Cross-Triathletin Ladina Scherzinger-Buss, die sich erfolgreich aus ihrer Babypause zurückmeldete.