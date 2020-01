Biel ist eines der drei Teams nebst den SCL Tigers und den ZSC Lions, gegen das die Zuger während der Qualifikation sechs Mal anzutreten hatte. Am Samstagabend fand die letzte Begegnung statt, eine Affiche, die es in dieser Saison in sich hat. Die ersten fünf Partien wurden jeweils mit einem Tor Unterschied entschieden, zwei Mal Verlängerung und ein Mal Penaltyschiessen inklusive. Die Zuger verloren drei Mal, lagen aber mit 9:6 Punkten in diesem Duell vorne. Im sechsten Match gegen die Berner Seeländer liessen die Zentralschweizer von Beginn weg unbedingten Siegeswillen erkennen, dominierten, kamen zu Chancen, aber trotz 15:7 Schüssen ging dieser Spielabschnitt 0:0 zu Ende. Zwar jubelte Jérôme Bachofner bereits nach 107 Sekunden, er hatte nach einem schönen Pass von Dario Simion Biel-Goalie Jonas Hiller bezwungen. Doch weil der Linienrichter, der die blaue Offside-Linie bewachen soll, seinen Job nicht gemacht hat, griffen die Bieler Coaches ein. Challenge (Einspruch), und sie gingen nicht einmal ein Risiko ein, eine Zweiminutenstrafe einzuhandeln. Die bekommt man, falls sie die Szene falsch einschätzen. Bachofner stand aber so klar im Abseits, so dass ein erstauntes Raunen durch das Stadion ging, als das Publikum die Szene auf dem Videowürfel serviert bekam.

Das zweite Drittel war fast ein Spiegelbild des ersten, es endete ebenfalls 0:0. Drückend überlegene Zuger. Viele Schüsse. Aber keine, die Jonas Hiller beunruhigen mussten. Der 37-Jährige liess das Zuger Feuerwerk mit seiner stoischen Art über sich ergehen, schade dass er nach dieser Saison dem Profieishockey den Rücken kehren wird. Die Abschlüsse der Zentralschweizer lassen derzeit an Qualität vermissen. Viel Nervosität war in Biel bei diesen Gelegenheit zu erkennen - doch zum Glück aus Sicht der Zuger ging der Gegner ebenso fahrlässig mit seinen Chancen um. Nach 40 Minuten lautete das Torschussverhältnis 34:17 zu Gunsten der Zuger.