Radsport Trotz Sturz von Marlen Reusser: Die Schweiz ist wieder Weltmeister in der Mixed-Staffel Die individuelle Klasse der Schweizer Zeitfahrerinnen und Zeitfahrer spiegelt sich auch an der WM in Glasgow. Obschon die Beste zu Fall kommt, gibt es wie 2022 Gold für das Sextett von Swiss Cycling.

Die Schweizer Männer stellten die Bestzeit auf und gaben den Frauen ein Polster mit. Bild: Keystone

Marlen Reusser, die wohl stärkste Zeitfahrerin der Welt, stürzte in einer S-Kurve. Aber sie stieg umgehend wieder aufs Velo und nahm sofort wieder Tempo auf.

Am Ende gewannen Reusser, Elise Chabbey, Nicole Koller sowie Stefan Küng, Stefan Bissegger und Mauro Schmid gut sieben Sekunden vor Frankreich. Bronze ging an Deutschland. Die kurvenreiche Strecke in Schottland führte über gut 40 Kilometer.

Zunächst gingen die drei Schweizer Männer auf den Parcours. Sie waren die Schnellsten und gaben den Frauen 18 Sekunden Vorsprung auf die zweite Streckenhälfte mit. Trotz des Sturzes von Lokomotive Reusser blieben diese an der Spitze.

Die Schweizer Equipe hatte die Favoritenrolle inne. Sie bestand aus den gleichen sechs Teammitgliedern wie beim Triumph im Vorjahr im australischen Wollongong.