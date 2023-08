Playoff-Rückspiel Elia wirbelt – und YB spaziert am Ende in die Gruppenphase 3:0 gegen Maccabi Haifa: YB steht nach einem Spiel, in dem alles für die Berner läuft, in der Champions League.

Jubel bei YB: Die Gruppenphase ist geschafft. Freshfocus

Am Ende geht es für YB ganz leicht: mit einem souveränen 3:0 gegen Maccabi Haifa ziehen sie in die Gruppenphase der Champions League ein, zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte.

Die Champions-League-Hymne läuft an diesem Abend im Wankdorf vor dem Anpfiff schon mal, das ist im Playoff so, als Vorgeschmack darauf, was den Sieger erwartet: die Gruppenphase, die grossen Gegner, der ganze Ruhm, das viele Geld. Und das alles ist für die Young Boys nach dem 0:0 im Hinspiel in Haifa ja auch zum Greifen nah, so, wie das die Berner Fans mit ihrer Choreografie vor dem Spiel noch einmal allen mitteilen.

Zugreifen also, das ist das Berner Motto an diesem Abend, und so beginnt das Heimteam auch. Etwas mehr als zwei Minuten brauchen sie, bis ihnen gelingt, was sie im ganzen Hinspiel nie zustande brachten: ein Schuss aufs Tor. Kastriot Imeri feuert ihn ab. Es ist der Auftakt zu einer wilden Startphase, und das liegt auch am Gast aus Israel. Er kommt schon früh beinahe zum 1:0, weil die Berner Innenverteidiger Loris Benito und Mohamed Camara nicht gut aussehen.

YB hat das Spielglück auf seiner Seite

Din David profitiert, kann ganz allein aufs Tor ziehen, doch Goalie Anthony Racioppi und der Aussenpfosten retten. Eine Schrecksekunde für YB, und es bleibt nicht die letzte. Schon kurz darauf liegt der Ball sogar im Netz der Berner, doch wieder haben sie das Spielglück auf ihrer Seite, und es wird, so viel vorweg, nicht das letzte Mal bleiben: Abseits, hauchdünn.

Das alles lässt den Berner Mut dann doch ein wenig abkühlen. Bis zur 23. Minute gelingt ihnen kaum mehr eine gute Aktion. Es deutet zu diesem Zeitpunkt wenig darauf hin, dass es einfacher Abend für YB wird, ein Abend, der nach 46 Minuten schon mehr oder weniger gelaufen ist. Doch genau so kommt es. Und das hat viel mit Meschack Elia zu tun.

Raphael Wicky, der YB-Trainer, hat ihn an diesem Abend an den rechten Flügel beordert, und von dort aus schlägt der wirblige Kongolese nach 23 Minuten eine Flanke in den Haifa-Strafraum, die Cédric Itten zum 1:0 ins Tor wuchtet. Fünf Minuten später segelt schon wieder ein Elia-Ball von rechts Richtung Itten, diesmal stürzt sich Verteidiger Abdoulaye Seck auf den Ball, doch statt zu klären, lenkt er ihn unglücklich ins eigene Tor ab - 2:0 für YB.

Dieser Vorsprung ist ein schöner Lohn für die Berner. Die Israeli hadern ein wenig mit ihrem Schicksal, erst recht, als sie nach 31 Minuten wieder nur die Torumrandung treffen: Frantzdy Pierrot köpfelt an die Latte. Ihr Unglück vervollständigt sich kurz nach der Pause, als Filip Ugrinic mit einem abgelenkten Schuss trifft.

Wicky liefert wieder

3:0, und spätestens jetzt schaltet das Wankdorf in den Party-Modus. Für Fabian Rieder, den Mittelfeldregisseur, der an diesem Abend vielleicht zum letzten Mal im YB-Dress aufläuft - der Hochbegabte soll vor einem zu Rennes stehen -, gibt es bei seiner Auswechslung nach 73 Minuten tosenden Applaus.

Als Schiedsrichter Tomaz Klancnik dann abpfeift, streckt Wicky die Hände zum Himmel. Etwas mehr als ein Jahr ist der Walliser nun Trainer in Bern, und er hat geliefert, was es eben zu liefern gab: Meistertitel, Cupsieg, und jetzt: Gruppenphase in der Champions League.