Sportevent der Zukunft Einen Grossanlass ganz neu denken: Olympionikin Lea Sprunger schafft es auch als Studentin aufs Podest 25 Teams aus Schweizer Hochschulen entwickelten Ideen, wie der ideale Multisportevent der Zukunft aussehen soll. Ökologie, eine nachhaltige Infrastruktur und virtuelle Wettkämpfe waren den Studierenden dabei besonders wichtig.

Am Ende hatten beim letzten Schweizer Olympiaprojekt «Sion 2026» die Gegner die besseren Argumente. Keystone

Innovation ist nicht abhängig von einem Ereignis. Selbst wenn die Winteruniversiade, die in dieser Woche in Luzern hätte stattfinden sollen, wegen Corona abgesagt wurde, so lebt ihr Vermächtnis doch weiter. Am Mittwoch präsentierten die zehn besten Teams aus Studentinnen und Studenten von mehreren Schweizer Hochschulen und Fachrichtungen ihre Lösungsvorschläge zur Aufgabenstellung den Multisportanlass von Morgen neu zu erfinden. Insgesamt machten sich 25 Gruppen an diese Herausforderung.

Die «Innovation Challenge» der Lausanner Studentenorganisation Haskins Sport Society will Studierende und Entscheidungsträger im Sport vernetzen sowie Unternehmertum und Innovation im Sport fördern. Die Verbindung mit Hochschulen ist auch ein prioritäres Projekt des Schweizer Sports. Man erkennt an Universitäten und Fachhochschulen grosses Interesse für Sportthemen und sieht Möglichkeiten, gemeinsam Forschungsarbeiten zu lancieren. Denn der Sport will innovativer werden.

Olympische Spiele leiden auch an Überalterung

Einen solchen Schub brauchen auch Grossanlässe wie die Olympischen Spiele. Die Kommunikations-Agentur BWC zeigte in einer Präsentation am Finale einen Aspekt der Problematik auf: Multisportanlässe decken die Bedürfnisse von jungen Konsumenten zu wenig ab, weil sie zu kompliziert sind. Und die Beständigkeit der Verbindung mit den Fans ist nicht gegeben, weil sie nur alle paar Jahre stattfinden.

Einen anderen Fokus legten die Studierenden. Für sie waren Themen wie Ökologie, Ressourcen und Technologie die Leitlinien ihrer visionären Denkanstösse punkto Nachhaltigkeit. Unter den Teilnehmenden befand sich mit Leichtathletik-Europameisterin Lea Sprunger auch eine Sportlerin, welche die Olympischen Spiele aus eigener Erfahrung kennt. Die Hürdenläuferin hat sich nach ihrem Rücktritt vom Leistungssport im September an der Uni Lausanne für das Masterstudium in Management und Sporttechnologie eingeschrieben.

Olympiagold für Energie und Entwicklung

Sprunger schaffte es mit ihrer Präsentation auch als Studentin aufs Podest. Ihre Idee: Ein neuer Wettkampf bei Olympia, der gleichzeitig als weltweiter Massensportevent durchgeführt wird. In den vier Fitness-Disziplinen Rennen, Rudern, Velofahren und Gewichtheben produzieren die Teilnehmenden mit eigener Körperkraft speicherbare Energie. Das Land, das durchschnittlich am meisten Strom generiert, gewinnt Olympiagold. In eine ähnliche Richtung zielte eine andere Idee. Alle nationalen Verbände einzelner Sportarten müssen vor Beginn der Spiele einen Nachhaltigkeitsbericht abgeben. Wer sich in vier Jahren am meisten verbessert, holt einen Olympiatitel.

Ein wiederkehrender Punkt in den verschiedenen Projekten war der konsequente Einsatz bestehender Anlagen oder gar das Ausweichen auf imaginärer Infrastruktur. Die Kombination von echtem Sport mit virtuellen Wettkämpfen – etwa dank dem Einsatz von Virtual-Reality-Brillen – soll die Olympischen Spiele für ein jüngeres Publikum attraktiv machen und Ressourcen schonen. Denn der treue TV-Zuschauer des sportlichen Grossanlasses nähert sich unerbittlich dem Rentenalter.

Spannende Ansätze waren auch die gemeinsame Ausrichtung der Spiele durch mehrere Länder, die Integration der Paralympics ins olympische Programm oder die nachhaltige Nutzung von Fussballstadien einer WM am Beispiel Brasiliens 2014. An gleicher Stelle sollen später mehrere Junioren-Weltmeisterschaften stattfinden. Der Nachwuchs folgt so auf sinnvolle Weise seinen Idolen.

Olympische Prominenz war übrigens nicht nur bei den Teilnehmenden, sondern auch in der Jury auszumachen. Sportökonom und Ski-nordisch-Chef Hippolyt Kempf gewann 1988 in Calgary Gold in der Nordischen Kombination. Damals war Nachhaltigkeit noch kein olympisches Reizwort.