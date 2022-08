Leichtathletik-EM Mujinga Kambundji: «Ich bin nie zu 100 Prozent zufrieden mit mir und meiner Leistung» Die Europameisterin über 200 m nimmt sich nach der Siegerehrung Zeit, um im Interview zu erzählen, was ihr der Erfolg bedeutet und wie sie ihn erlebt hat.

Mujinga Kambundji hat über 200 m auch die grosse Favoritin und dreifache Europameisterin von Berlin, Dina Asher-Smith, bezwungen. Martin Meissner / AP

Die speziellen Pflanzensetzlinge der Siegerehrung hat Mujinga Kambundji noch in der Hand, als sie nach der Zeremonie zum Gespräch erscheint. Ihre Mutter «bewacht» derweil die Goldmedaille. Das Grünzeug will die 30-jährige Europameisterin über 200 m im eigenen Kleingarten auf ihrer Dachterrasse in Bern einpflanzen.

Welche Gedanken kamen bei der Siegerehrung auf?

Mujinga Kambundji: Es war sehr emotional und schön. Ich bin vor allem dankbar. Es ist immer ein sehr langer Weg bis zu so einem Augenblick. Es braucht viel und es kann auch viel schieflaufen. Und selbst wenn man am Tag X zu 100 Prozent fit und bereit ist, bleibt es nie selbstverständlich, dass man auf dem Podest steht, nur weil man das Potenzial dazu gehabt hätte. Und all diese Fahnen der Schweizer Fans, die an die Siegerehrung kamen. Oder die Hymne und das Hissen der Landesflagge. Dies alles machte den Moment sehr emotional für mich.

Wo ordnen Sie dieses EM-Gold in Ihrem Palmarès mit insgesamt sieben internationalen Medaillen ein?

Ganz weit oben. Ein Titel ist stets nochmals spezieller. Ich sehe den Erfolg auf der Stufe des WM-Titels im vergangenen Winter über 60 m in der Halle und der WM-Bronze über 200 m in Doha vor drei Jahren.

Nach dem Zieleinlauf waren Sie zuerst erstaunlich zurückhaltend?

Ich war mir nicht sicher, ob ich gewonnen hatte. Das Gefühl sagte zwar Ja, aber ich wollte noch auf das offizielle Resultat warten. Erst als dieses auf der Anzeigetafel aufleuchtete, begann ich zu realisieren, dass ich es geschafft habe.

Ich rate: Der schönste Moment des Abends war trotz Ehrenrunde sowie Gratulation der Sportministerin, als Sie draussen auf Ihre im Regen wartende Familie stiessen. Richtig?

Ich habe mich mega auf diesen Augenblick gefreut. Die Freude ist immer besonders, wenn man sie mit jemandem teilen kann. Als erstes sah ich dann vor dem Stadion meine Schwester. Ich hatte ganz vergessen, dass sie ja auch nach München gereist ist. Das machte diesen Moment noch einmal spezieller, weil ich mich mit jemandem freuen konnte, der mir sehr nahesteht. Die Umarmungen mit der ganzen Familie waren wirklich sehr schön.

Danach gab es Party?

Nein, Party nicht. Es gab einen Empfang im Hotel mit sehr vielen Leuten und Fans, die kamen. Es war ziemlich laut. Ich hoffe, keine Athleten sind deswegen erwacht. Ich konnte mich bei dieser Gelegenheit bei sehr vielen Menschen für die Unterstützung bedanken. Auch das war ein schöner Moment. Aber gleichzeitig war ich auch ziemlich müde und wollte noch in die Physio. Die kleine Feier dauerte deswegen nicht ewig.

Mussten Sie bei dieser Gelegenheit auch noch Ihre Staffelkolleginnen trösten?

Ich habe sie gar nicht gesehen – nur am Mittag zwei von Ihnen, doch zu diesem Zeitpunkt war ich sehr auf meinen bevorstehenden Final fokussiert. An diesem Tag ging es bei mir von A bis Z nur um den 200-m-Lauf. Am Samstagmorgen gab es zur Staffel eine Besprechung, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich noch geschlafen. Manchmal tut es nach einer solchen Enttäuschung auch gut, einige Nächte darüber zu schlafen. Wir sehen uns ja am kommenden Freitag beim Meeting in Lausanne wieder und haben die Gelegenheit, es besser zu machen.

Und in ihren Träumen liefen Sie noch einmal zum Sieg?

Die Nacht nach einem solchen Rennen ist in der Regel sehr, sehr kurz. Ich habe nicht viel geschlafen und mag mich auch nicht erinnern, geträumt zu haben. Vielleicht in einer der nächsten Nächte, wenn ich das Ereignis auch besser verarbeitet habe.

In den vergangenen acht Jahren sah man viele Athletinnen und Athleten kommen und gehen. Nur Sie waren in all der Zeit immer mit Leistung präsent. Was macht es aus?

Zuerst einmal habe ich ein sehr gutes Team rund um mich. Das ist enorm wertvoll. Es gibt in einer Karriere immer Punkte, bei denen man ansteht. In solchen Momenten, wo ich merke, dass etwas nicht stimmt, kann ich stets auf jemanden zurückgreifen. Auch sich selbst jedes Jahr wieder in Frage stellen und überlegen, was man besser machen kann, spielt eine Rolle. Ich bin nie zu 100 Prozent zufrieden mit mir und meiner Leistung. Und ich sehe immer Details, die ich verbessern kann. Und zuletzt mein Antrieb über all die Zeit, herauszufinden, wo meine Grenzen liegen.

Sie haben auf jede Enttäuschung in Ihrer Karriere eine unmittelbare Reaktion gezeigt. Wie gelingt Ihnen das?

Das lernt man im Sport: Man hat nie die Zeit, um einer verpassten Chance hinterher zu trauern. Man darf sich nicht Gedanken machen, was nicht funktioniert und wieso es nicht funktioniert hat. Man muss einfach weitermachen und auf die nächste Gelegenheit fokussieren. Es geht im Sport Schlag und Schlag.

Müssen vielleicht schon, aber auch können!

Was habe ich nach dem 100-m-Lauf davon, wenn ich drei Tage traurig bin und als Folge ist der Lauf über 200 m auch schlecht? Ich konnte mich an der Siegerehrung mit der Entscheidung über 100 m versöhnen. Danach überwog die Freude. So zu reagieren, habe ich im Verlauf meiner Sportkarriere gelernt.

Der Wert eines solchen Erfolgs für sich selbst spüren Sie. Realisieren Sie ab und zu auch den Wert, den Sie für die Schweizer Leichtathletik haben?

Ich denke nicht allzu viel über diese Frage nach. Ich weiss, dass ich ein Vorbild bin für viele junge Menschen. Das nehme ich sehr ernst und versuche, ein möglichst gutes Vorbild zu sein. Ich treffe auch immer wieder Nachwuchssportlerinnen und Sportler, die zu mir hinaufblicken. Ich freue mich, möglichst viele von Ihnen auf ihrem Weg motivieren zu können. Ich sage Ihnen bei solchen Gelegenheiten, dass ich genau den gleichen Weg wie sie gegangen bin. Und motiviere sie, was daraus möglich wird. Vielleicht hilft es Ihnen auch in einer schwierigen Phase der Karriere, nicht aufzugeben und weiter daran zu arbeiten, eines Tages auch eine solche Medaille zu gewinnen.