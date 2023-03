Leichtathletik-EM Hürdensprinter Jason Joseph liefert seine Meisterprüfung ab und freut sich mit der neuen Weggefährtin Ditaji Kambundji Der Baselbieter Hürdensprinter gewinnt an der Hallen-EM in Istanbul Gold, die Familie Kambundji feiert nach dem EM-Titel von Mujinga auch noch die Bronzemedaille für die erst 20-jährige Ditaji.

Oft spielte ihm die Nervosität einen Streich, an der Hallen-EM in Istanbul jedoch war der Baselbieter Hürdensprinter Jason Joseph von A bis Z ein Winnertyp. Michael Buholzer / KEYSTONE

Am Anfang dieser Goldmedaille steht Mut. Der Mut von Jason Joseph, auf sein Herz zu hören. Nach zwei schwierigen Jahren bei Startrainer Rana Reider gibt der 24-jährige Baselbieter dem Amerikaner im vergangenen Herbst einen Korb und wechselt für das Wintertraining aus dem sonnigen Florida zurück ins kalte Basel zu seiner langjährigen Begleiterin und Förderin Claudine Müller.

Und doch ist nicht alles so wie es war, bevor Joseph sein Glück in der illustren Trainingsgruppe in Jacksonville vergeblich suchte. Der U20- und U23-Europameister über 110 m Hürden erhält in der Basler Gruppe mit Ditaji Kambundji eine prominente Trainingspartnerin. An der Hallen-EM in Istanbul belohnen sie sich innerhalb von lediglich zehn Minuten mit Gold und Bronze.

Auch im Training inspirieren sich Joseph und Kambundji gegenseitig. Die 20-jährige Bernerin schwärmt von der beeindruckenden Professionalität, mit welcher Joseph im Training zu Werke geht. Joseph betont die ansteckende Motivation und Freude seiner Weggefährtin.

Joseph in Rekordzeit und mit Schreckmoment

Jason Joseph gewinnt seine erste Medaille an internationalen Titelkämpfen bei der Elite auf überlegene Art und Weise und egalisiert dabei seinen Schweizer Rekord von 7,41 Sekunden. Die Freude des Baselbieters, der in Istanbul in allen drei Einsätzen stets als Erster über die Ziellinie sprintet, wird lediglich getrübt durch einen bösen Sturz des Spaniers Enrigue Llopis an der letzten Hürde.

Dieser fällt derart unglücklich auf das Genick, dass man zuerst das Schlimmste befürchten muss. Der Spanier wird minutenlang regungslos auf der Bahn liegend behandelt und später mit Halskrause auf einer Bahre festgezurrt aus der Halle transportiert. Aber offensichtlich kann er zumindest Arme und Beine bewegen.

Auch Ditaji Kambundji liefert in Istanbul ab und holt wie bereits an der Freiluft-EM im vergangenen August in München die Bronzemedaille. Im Gegensatz zu Joseph verpasst sie im Final ihre persönliche Bestzeit um eine Zehntelsekunde. Trotzdem zeigt sich die 20-Jährige zufrieden: «Ich bin glücklich über diese Medaille. Es war kein einfacher Tag.» Sie habe ein wenig Mühe bekundet, in den Wettkampf zu finden, «doch am Schluss zählt nur die Medaille». Sie sei noch jung und freue sich auf all die Meisterschaften, die noch auf sie zukommen werden.

Ditaji Kambundji gewann in Istanbul die Bronzemedaille. Michael Buholzer / KEYSTONE

Beherzter Auftritt der erst 18-jährigen Audrey Werro

Neben den beiden Hürdensprint-Raketen hat die Schweizer Delegation am Schlussabend der EM noch eine dritte leise Medaillenhoffnung. Diese liegt über 800 m auf den Schultern der erst 18-jährigen Freiburgerin Audrey Werro. Die Vizeweltmeisterin von 2022 bei den Juniorinnen zeigt ein engagiertes Rennen, liegt von Beginn weg auf Rang 4 und prescht in der Schlussrunde sogar auf den dritten Platz vor.

Doch auf der Zielgeraden fehlen der 1,82 m grossen Läuferin die entscheidenden Körner, um sich im Kampf um die Medaillen durchzusetzen. Letztlich verpasst Werro als Fünfte in der starken Zeit von 2:00,91 Bronze um lediglich sechs Hundertstelsekunden.