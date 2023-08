Leichtathletik in Bern Der verrückte Abend von Ditaji Kambundji: Zweimal Schweizer Rekord in einer Stunde Die erst 21-jährige Hürdensprinterin pulverisiert an der WM-Hauptprobe beim Citius-Meeting in Bern die nationale Bestmarke und stellt einen U23-Europarekord auf. Jetzt lockt der WM-Final.

Ditaji Kambundji of Switzerland celebrates his National record during the Women's 100m Hurdles at the Citius Meeting in the Athletics stadium Wankdorf in Bern, Switzerland, Friday, August 4, 2023. (KEYSTONE/Anthony Anex) Anthony Anex / KEYSTONE

Die Rekordtafel hat es streng am Freitagabend im Leichtathletik-Stadion Wankdorf. Zum ersten Mal braust der Jubel der Fans bereits nach einem Vorlauf auf. Ditaji Kambundji stürmt in 12,51 Sekunden ins Ziel – 17 Hundertstel schneller als je zuvor und vor allem auch deutlich schneller als die bisherige Rekordhalterin Lisa Urech 2011 in La Chaux-de-Fonds (12,62).

Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht. Eine Stunde später steht der Final auf dem Programm. Im Gegensatz zum Vorlauf (+1,2 m) herrscht nun Windstille. Auch der zwischenzeitliche Regen über Bern hat sich wieder verabschiedet.

Nur etwas bleibt sich gleich: die pfeilschnelle Ditaji Kambundji. «Geht es noch schneller?» wird sie nach dem ersten Rekord gefragt. Ihre Antwort folgt auf der Bahn. Die Zeit von 12,47 muss sich die siegreiche 21-Jährige künftig merken. Wie lange? Das wird man sehen, denn wieder wird Kambundji gefragt: «Geht es noch schneller?» Ihre Antwort: «Es geht immer schneller. Und klar, je schneller man läuft, umso höher setzt man sich nun auch die Ziele», sagt Ditaji Kambundji im Hinblick auf die WM.

Mujinga Kambundji hat noch harte Arbeit vor sich

Diese Mentalität hat sie von ihrer zehn Jahre älteren Schwester Mujinga gelernt. Auch ihre Leistungskurve kennt seit vielen Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Bis eine Entzündung im Fuss diesen Frühling dieser Kurve vorübergehend eine andere Richtung gab.

In Bern läuft sie erst zum vierten Mal in diesem Sommer. Mit 11,15 und Rang 3 entspricht die Vorstellung nicht ihren eigenen Ansprüchen. «Das Rennen war okay, mehr aber nicht», sagt Mujinga Kambundji. Die zwei Wochen bis zu ihrem Einsatz in Budapest will sie dem intensiven Training widmen, «denn in den letzten vier Monaten habe ich vor allem alternativ trainiert. Ich brauche diese spezifische Vorbereitung nun unbedingt.»

Der letzte Eindruck zählt. Das Citius-Meeting in Bern biete einen ebenso familiären wie stimmungsvollen Rahmen für die WM-Hauptprobe. Die Augen sind dabei vor allem auf jenes Schweizer Quartett gerichtet, von dem man sich in zwei Wochen auf der grossen Leichtathletik-Bühne Finalplätze, ja vielleicht sogar Medaillen erhofft. Neben den Kambundji-Schwestern sind dies Hürdensprinter Jason Joseph und Weitspringer Simon Ehammer.

Joseph träumt von einer Zeit unter 13 Sekunden. In Bern sieht er aber vor allem aufgrund seines Sturzes Sterne. Er habe zu viel gewollt, an Orten beschleunigt, «wo man nicht beschleunigen darf», sagt er. Nervös mache ihn dieses Missgeschick im Hinblick auf Budapest aber nicht.

Simon Ehammer gelingt zwar sein insgesamt 30. Satz über 8 Meter. Mit 8.,04 m bleibt aber bei ihm nach intensiven Trainingstagen in St. Moritz noch Luft nach oben. Er wisse, wie gut seine Form sei, sagt er. «Jetzt muss ich es nur noch im Wettkampf zeigen.»