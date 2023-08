Leichtathletik-WM Abgehoben und abgeschossen: Die etwas andere Bilanz der Titelkämpfe – ohne Anspruch auf Vollständigkeit Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest haben grossartige Leistungen, dramatische Entscheidungen und überraschende Resultate hervorgebracht. Ein Überblick, was (sonst noch) geschah.

Jamaikas Weitsprunger Carey Mcleod demonstrierte nach einem verunglückten Absprung die Fliehkräfte, die in dieser Disziplin auf die Athleten wikren. Ashley Landis / AP

Die Atmosphäre im neuen Leichtathletik-Stadion von Budapest war zumeist prickelnd. 35 000 Fans verwandelten die schmucke Arena direkt an der Donau in einen Hexenkessel, in welchem man teilweise das eigene Wort nicht mehr verstand. Zum Abschluss der WM ist es Zeit für ein Fazit in Stichworten.

Wir ziehen den Hut: Hochüberlegen zum Titel

Es gab an dieser WM Entscheidungen, bei denen Hundertstelsekunden oder Zentimeter entschieden. Es gab aber auch jene Titelvergaben, wo kein Raum für Diskussionen blieb. So siegte die Jamaikanerin Shericka Jackson über 200 m (21,41) mit vier Zehntelsekunden Vorsprung – im Sprint schon fast ein Flug auf den Mond. Die Holländerin Femke Bol wartete über 400 m Hürden 1,1 Sekunden, bis die erste ihrer Konkurrentinnen die Ziellinie ebenfalls überquerte.

Stabhochsprung-König Mondo Duplantis verzeichnete bis und mit der Höhe von 6,10 m keinen Fehlversuch. Gegner hatte er zu diesem Zeitpunkt längst keine mehr. Und der Weltrekord-Kugelstösser Ryan Crouser warf das Sportgerät 23,51 m weit. Silber ging an den Italiener Leonardo Fabbri mit 22,34 m.

Wir halten den Atem an: Durch die Luft katapultiert

Für Weitspringer Carey McLeod aus Jamaika war die WM-Entscheidung ein doppelt schmerzhafter Abend. Trotz des drittweitesten Sprungs auf 8,27 m verpasste er die Bronzemedaille. Dies, weil sein Landsmann Taja Gayle exakt gleich weit in den Sand flog und dazu einen besseren zweitweitesten Sprung in der Wertung hatte. So sind eben die Regeln.

Apropos Fliegen. Der 25-jährige McLeod übertrat bei einem seiner Versuche den Absprungbalken derart unglücklich, dass er mit der Ferse auf dem Balken auftrat, dabei wegrutschte und sich sein Körper danach in der Luft seitlich nach vorne verdrehte. Was auf dem acht Meter langen Flug an Superman erinnerte, endet mit einer höchst schmerzhaften Landung auf der Schulter und zeigt eindrücklich, welche Fliehkräfte bei dieser Disziplin auf den Körper wirken.

Wir freuen uns mit: Heiratsantrag nach 35 Kilometern

Die slowakische Geherin Hana Burzalowa hatte gerade ihre 35 Kilometer lange Wettkampfstrecke als 28. absolviert, als ihr Freund Dominik Cerny unmittelbar nach der Ziellinie knieend auf sie wartete. Er präsentierte ihr den Hochzeitsring und hielt um ihre Hand an. Angesichts der Temperaturen von deutlich über 30 Grad und ihrer Gehzeit von 3:02,47 kann man sich fragen, ob Hanas «Ja» wirklich im Besitz ihrer ganzen Zurechnungsfähigkeit geschah.

Die spanische Siegerin Maria Perez auf jeden Fall war gleichenorts etwas verwirrt. Ein Runde vor Schluss schnappte sie sich von einem Zuschauer eine spanische Flagge und begann zu jubeln. Bis ihr ein Streckenposten mitteilte, dass sie nochmals zwei Kilometer zu gehen hatte. Beide werden ihren Zieleinlauf nie in ihrem Leben vergessen.

Wir fragen uns: Fahrkünste und Gesinnung der lokalen Helfer

In Florida gehören sie zu den beliebtesten Fortbewegungsmitteln: die Golfbuggys. An der WM in Budapest wurden damit die Athletinnen und Athleten vom Aufwärmplatz ins Stadion gefahren. Doch die Fahrkünste der lokalen Helfer hinken jener der rüstigen Rentner des Sunshine States offensichtlich hinterher. Bei einer Kollision zweier Golfcarts vor dem Halbfinal über 200 m verletzte sich der jamaikanische Sprinter Andrew Hudson am Auge.

Nach dem Rennen musste ihm eine Glasscherbe aus dem Auge entfernt werden. Obwohl er im Halbfinal scheiterte, durfte Hudson dann als Genugtuung doch im Final starten. Während der Fahrer des Unfallautos umgeteilt wurde, erhielt ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die sofortige Entlassung, als Fotos seines Nacken-Tattoos in den Medien die Runde machten. Das Zeichen der deutschen SS aus dem zweiten Weltkrieg gehört nun definitiv nicht an eine Sportveranstaltung, sondern auf den Friedhof der Geschichte.

Wir reiben uns die Augen: Die nicht erwarteten Sieger

Nicht wenige zeigten als Reaktion eine gewisse Schadenfreude. Der norwegische Topfavorit Jakob Ingebrigtsen scheiterte über 1500 m wie bereits im Vorjahr – damals hiess der Sieger Jake Wightman – an einem Schotten. Josh Kerr erwies sich auf der Zielgeraden als stärker. Seriensieger Ingebrigtsen hatte im Halbfinal die Fans bereits vor seinem Schlussspurt zum Klatschen animiert – was ihm als respektlose Geste gegenüber der Konkurrenz ausgelegt wurde.

Gleich zwei Sensationssieger gab es in den technischen Disziplinen. Der erst 21-jährige kanadische Hammerwerfer Ethan Katzberg, der optisch mit seinem gewelltem langen Haar aussieht wie ein Rockstar aus den Achtzigerjahren, verbesserte seine persönliche Bestmarke um mehrere Meter und krönte sich zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten in seiner Disziplin. Auch die Diskus-Goldmedaille von Laulauga Tausaga, einer US-Amerikanerin aus Hawaii, gehört in die Rubrik WM-Sensation. Im fünften Versuch pulverisierte sie ihre eigene Bestmarke um über vier Meter und erinnerte nach dem Erfolg bescheiden an die verheerenden Waldbrände in ihrer Heimat.

Wir fiebern mit: Die langsamsten der schnellsten Männer

Um mehr Nationen eine WM-Teilnahme zu ermöglichen, werden über 100 m Vorausscheidungen ausgetragen. Sprinten kann man schliesslich überall auf der Welt. Allerdings nicht in jedem Land so schnell wie Weltmeister Noah Lyles. Aber auch die beiden Letztplatzierten dieser Qualifikation verliessen Budapest mit erhobener Brust und neuen persönlichen Rekord: Tauro Tiaon aus Kiribati (12,00 Sekunden) sowie Ty’ree Langidrik von den Marshallinseln (11,78). Vielleicht denkt man in ihren Inselstaaten jetzt im Hinblick auf Olympia sogar über den Bau einer Tartanbahn nach.

Wir fragen uns: Wo ist Deutschland?

Ein Blick auf den Medaillenspiegel der WM zeigt erstaunliche Fakten. Nicht, dass die USA wie 14-mal zuvor das erfolgreichste Land der Titelkämpfe war. Auch nicht, dass Athletinnen und Athleten aus 46 Nationen auf dem Podest standen – eine mehr als vor Jahresfrist in Eugene und damit neuer WM-Rekord. Und erst recht nicht, dass die Schweiz an den 19. Titelkämpfen ihre insgesamt zehnte Medaille verpasste. Mehr zu reden als die Absenz von Schweizer Athletinnen und Athleten auf dem Podest gab die sportliche Bilanz einer anderen Nation. 114 Medaillen hat Deutschland allein seit der Wiedervereinigung von 1991 an Weltmeisterschaften gewonnen und jetzt erstmals in der Geschichte der Leichtathletik keine einzige. Auch der letzte Trumpf, Speerwerfer Julian Weber, landete als Vierter ganz knapp neben dem Podest.