Leichtathletik-WM Jason Joseph räumt im Final zu viele Hürden ab und gibt sich einmal mehr gnadenlos selbstkritisch Der Baselbieter Hürdensprinter verpasste die angestrebte Medaille als Siebter deutlich, Mujinga Kambundji den Finaleinzug um drei Hundertstelsekunden.

Anstatt im Tunnel ins Straucheln geraten: Jason Joseph touchiert im Final mehrere Hürden. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Bereits der Weg in den WM-Final erwies sich für Jason Joseph als Pfad mit Stolperdraht. Im Halbfinal blieb der 23-jährige Baselbieter an der ersten Hürde hängen und musste danach aus der Defensive heraus zur grossen Aufholjagd starten. Diese glückte und als Vierter der Serie schaffte er die Qualifikation über seine Zeit von 13,25.

Im Final glückte der Start dann sehr gut. Joseph riskierte viel und begann ab der fünften Hürde ein Hindernis nach dem anderen zu touchieren. Am Schluss lagen drei Hindernisse am Boden und der Schweizer im Ziel auf Platz 7 (13,28). Nicht das, was er sich vorgestellt hatte. Entsprechend enttäuscht reagierte Joseph auf sein Resultat.

Jason Joseph, der Mann der hohen Ansprüche und nicht der Ausflüchte. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

«Es mag für viele am Fernseher ein Erfolg sein, wenn sie einen Schweizer in einem WM-Final laufen sehen. Ich aber war hier, um eine Medaille zu gewinnen. Deshalb fühlt sich meine persönlich Bilanz aktuell ziemlich Sch... an», sagte ein gewohnt selbstkritischer Jason Joseph. Das Anhängen an der fünften Hürde habe ihn aus dem Tunnel geholt und danach «hatte ich den Kopf nicht mehr bei der Sache».

Mujinga Kambundji fehlen nur drei Hundertstel für den Final

Einen realistischen Auftritt bezogen auf die persönliche Vorgeschichte hatte Mujinga Kambundji in ihrem Halbfinal. Zwar verbesserte sie ihre Saisonbestzeit um eine Hundertstelsekunde auf 11,04. Für den Finaleinzug fehlten lediglich drei Hundertstel, was die 31-jährige Bernerin selbst etwas ins Staunen versetzte.

«Ich war heute zeitlich nahe dran an Athletinnen, die in diesem Jahr die 11-Sekunden-Marke bereits unterboten haben. Ich ging davon aus, dass es für einen Platz im Final eine Zeit darunter brauchen würde», sagte Kambundji. Das machte eine Einordnung so kurz nach dem Rennen für die Schweizer Rekordhalterin schwierig.

Mujinga Kambundji oder wie soll sie ihren Auftritt einschätzen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Sie war einerseits stolz auf ihren Weg und die Leistung, «angesichts der Vorbereitung und aufgrund des nicht optimalen Selbstvertrauens». Andererseits fuchste es sie auch, so knapp am Final vorbeigeschrammt zu sein. Während Mujinga Kambundji am Start mit der besten Reaktionszeit wegkam, fehlte bei ihr auf den letzten Metern augenscheinlich das Stehvermögen. Neue Weltmeisterin wurde die US-Amerikanerin Sha’Carri Richardson in WM-Rekordzeit von 10,65 Sekunden.

Frey und Bonvin bleiben chancenlos, Moser im Final

Absolut chancenlos für einen Finaleinzug waren in den Halbfinals erwartungsgemäss die Zuger Sprinterin Géraldine Frey über 100 m wie auch der Walliser Julien Bonvin über 400 m Hürden. Frey sprach zwar von einem guten Lauf und einem Auftritt, «der Spass gemacht hat». Die Zeit (11,28) hätte sie sich allerdings noch einige Hundertstel schneller gewünscht.

Der 24-jährige Bonvin etablierte sich an den Titelkämpfen als Schweizer Zukunftshoffnung Nummer 1über die Hürden. Wie bereits im Vorlauf stürmte der Walliser unerschrocken los, doch das hohe Risiko zahlte sich insofern nicht aus, als dass ihm auf der Zielgeraden sichtlich die Energie ausging. So verpasste Bonvin in 49,75 die Bestätigung seiner Vorlaufzeit (49,19) oder gar das insgeheim erhoffte erstmalige Unterbieten der 49-Sekunden-Marke.

Angelica Moser, punktgenau auf den Grossanlass in Topform. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Einmal mehr bei einem Grossanlass in Bestform präsentierte sich hingegen Stabhochspringerin Angelica Moser. Nachdem die Zürcherin 4,60 m erst im dritten Anlauf überquerte, gelang ihr dies bei der Qualifikationshöhe für den Final (6,65 m) vom Mittwoch mit Saisonbestleistung auf Anhieb.