Live Leichtathletik-WM-Blog: Tag 4 - Kambundji weiter, Joseph und Wilson zwischen 19 und 20 Uhr Vom 27. September bis und mit dem 6. Oktober gehen in Doha, Katar, die Weltmeisterschaften der Leichtathleten über die Bühne. Hier sind Sie immer auf dem neusten Stand. Verfolgen Sie unseren Liveblog zur WM. Rainer Sommerhalder, Alessandro Crippa, Julian Förnbacher

Hat zu ihrem Lachen zurückgefunden: Mujinga Kambundji (Bild: Keystone)

Heute Montag ist der vierte Tag der Leichtathletik-WM in Doha. Mujinga Kambundji und Sarah Atcho kämpfen über 200 Meter um einen Platz in den Halbfinals, ebenso wie es Jason Joseph über 110 Meter Hürden tut. Alex Wilson derweil will in den Final der besten 8 - auch über die halbe Bahnrunde. Dank unserem Liveblog verpassen Sie keine wichtigen Informationen.

Hier gehts zum Liveblog: