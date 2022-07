Leichtathletik-WM Bronze! Simon Ehammer holt mit Satz auf 8,16 m die erträumte Medaille Der 22-jährige Zehnkämpfer liefert erneut auch als Weitspringer ab. Bei den Weltmeisterschaften in Eugene im Westen der USA bestätigt Ehammer die jüngsten Leistungen in seiner Paradedisziplin eindrücklich. Er holt die erst neunte Schweizer Medaille an Weltmeisterschaften.

Simon Ehammer macht seine Ankündigung wahr und beschert der Schweizer Leichtathletik mit WM-Bronze einen weiteren Höhepunkt. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Was für ein cooler Typ! Simon Ehammer holt bei seiner ersten WM-Teilnahme auch gleich die erste Medaille. Der Appenzeller dringt als Mehrkämpfer in die Phalanx der Spezialisten ein und gewinnt mit einem Satz auf 8,16 m die Bronzemedaille.

Auch René Wyler, der Chefstratege im Trainerteam des Zehnkämpfers, betont in seiner Kurzanalyse am Telefon gleich nach Wettkampfende die Fähigkeit seines Schützlings, am Tag X die Leistung abzurufen. «Was für ein Wahnsinnskerl. Er kündigt die Medaille an und liefert dann auch ab. Die Freude ist riesig», sagt der Leiter der Appenzeller Sportschule in Teufen, wo Simon Ehammer seit Jahren den Grossteil seiner Trainings absolviert.

Im Gegensatz zu seinem Bruder Karl, der Simon Ehammer in Eugene vor Ort betreut, fiebert René Wyler frühmorgens in den Ferien im Bündnerland mit. Er habe vor dem TV ziemlich mitgelitten, gibt der Appenzeller zu. Seine frühe Prognose, dass die 8,16 m aus dem zweiten Versuch noch nicht für Edelmetall reichen würden, bewahrheitet sich zwar glücklicherweise um einen Zentimeter nicht. Das Drehbuch des Wettkampfs sorgte aber bei ihm und bei Ehammer selbst doch für ein wenig Nervenflattern.

Chinese verhindert Silber und lässt Ehammer zittern

Nach dem abgebrochenen ersten Versuch habe der Satz auf 8,16 m im zweiten Sprung viel Sicherheit gegeben, sagt Simon Ehammer. Im sechsten Durchgang sei es jedoch nicht mehr so angenehm gewesen, die Sprünge der Konkurrenz zu beobachten.

Nachdem sich lange an der Reihenfolge der Rangliste nichts verändert hatte, Ehammer hinter Olympiasieger und Topfavorit Miltiados Tentoglou (8,32 m) auf Silberkurs lag, mischte der Chinese Jianan Wang mit seinem allerletzten Versuch und einer Weite von 8,36 m die Konkurrenz nochmals gehörig auf.

Er sorgte dafür, dass der Grieche Tentoglou trotz überragender Konstanz in seinen Sprüngen weiterhin auf den letzten noch fehlenden Titel in seinem Palmarès warten muss. Und dass Simon Ehammer vor - und glücklicherweise auch nach - dem letzten Versuch von Maykel Masso nur einen Zentimeter vor dem Kubaner lag.

Zwar blieb sich der 22-Jährige in der Wettkampfanalyse treu und meinte, weitenmässig habe er etwas mehr erwartet. Aber als Fazit musste sich selbst Perfektionist Ehammer eingestehen: «Ich bin vollkommen glücklich. An Meisterschaften zählen nur die Medaillen».