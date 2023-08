Leichtathletik-WM Der neue König der Sprinter heisst Noah Lyles – es ist ein Weltmeister fürs Volk Wieder ist ein US-Sprinter der aktuell schnellste Mann der Welt –Mujinga Kambundjis Leistung im Vorlauf macht Lust auf mehr.

Noah Lyles mischt sich auf seiner Ehrenrunde unter die Fans. Denes Erdos / AP

Der neue 100-m-Weltmeister Noah Lyles tut der Sprintszene gut. Der 26-Jährige aus Florida ist ein offener Mensch, ein blendender Entertainer, ein Mann fürs Volk. Ganz im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten unter den schnellsten Athleten der Welt, die irgendwo im Fadenkreuz von geheimnisvoller Vita, zweifelhaftem Ruf und machohafter Abgehobenheit gefangen sind. Bereits auf der Ehrenrunde schnappte sich Lyles diverse Handys von Zuschauern und posierte mit Fans aus aller Welt für ein Selfie.

Für den Sieg im WM-Final von Budapest musste Lyles, der vor einigen Jahren auch die dunkle Seite in seinem Leben mit Depressionen öffentlich machte, die 100 Meter so schnell zurücklegen wie nie zuvor in seinem Leben. Die Siegerzeit von 9,83 Sekunden ist zwar weit entfernt von den Duftmarken, welche Übersprinter Usain Bolt jeweils zu setzen pflegte. Aber sie passt ebenso zur aktuellen Situation mit einer enorm breiten Sprintspitze wie das prickelnde Duell um die weiteren Podestplätze.

Das erst 20-jährige afrikanische Supertalent Letsile Tebogo aus Botswana (2.), den britischen Jahresbesten Zharnel Hughes (3.) und die jamaikanische Hoffnung Oblique Seville (4.) trennten im Ziel lediglich vier Tausendstelsekunden – mit dem schlechten Ende für die seit Bolts Rücktritt gebeutelte Sprintnation Jamaika, die wie beim US-Dreifachsieg vor Jahresfrist in Eugene leer ausging.

Allerdings mussten auch die Amerikaner Federn lassen. Titelverteidiger Fred Kerley, für viele erneut der Topfavorit, schied völlig überraschend im Halbfinal aus. Christian Coleman, der vorletzte Sprint-Weltmeister, lief für ihn enttäuschend als Fünfter ins Ziel.

Mujinga Kambundji und Géraldine Frey im Halbfinal

Freude machte aus Schweizer Sicht der Auftritt von Mujinga Kambundji im Vorlauf über 100 m. Die Bernerin musste nicht an ihre Grenzen gehen, um sich als insgesamt elftbeste Athletin in 11,08 ihren Platz im Halbfinal zu sichern. Der Finaleinzug scheint trotz ihrer Verletzungsgeschichte nicht unmöglich. Im Halbfinal steht auch die Zugerin Géraldine Frey (11,26). Sechs Tausendstel entschieden letztlich für sie.