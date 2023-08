Leichtathletik-WM Die Trümpfe Ditaji Kambundji und Simon Ehammer stechen nicht - eine Schweizer Medaille wird es in Budapest nicht geben Manchmal entscheide das Wettkampfglück, sagte Simon Ehammer nach dem Weitsprung. Er und Ditaji Kambundji, seine Berner Finalpartnerin an diesem Abend, verpassten den absoluten Exploit. Stolz sein auf ihre Darbietungen dürfen sie trotzdem.

So soll es sein: Die 21-jährige Ditaji Kambundji verlässt Budapest auch ohne Medaille mit zwei lachenden Augen. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Schweiz wird an diesen Weltmeisterschaften in Budapest keine Medaille gewinnen. Die letzten realistischen Trümpfe mit Simon Ehammer im Weitsprung und Ditaji Kambundji im Hürdensprint stachen nicht.

Vielleicht war die grösstmögliche Bühne für eine 21-Jährige doch noch ein wenig zu ungewohnt für den ganz grossen Coup. Ditaji Kambundji tat bei ihrem Einsatz im WM-Final über 100 m Hürden Dinge, die sie zuletzt nicht machte. Sie startete schlecht, konnte es nie so richtig laufen lassen und beendete das Rennen beim Saisonhöhepunkt langsamer (12,70) als in ihren letzten Einsätzen.

Bei ihrer Premiere resultierte Platz 7. Insgeheim hatte man sich etwas mehr ausgerechnet. Auch der Blick auf die Zeiten der Konkurrenz offenbaren: Wäre Ditaji Kambundji ihr bestes Rennen der Saison im WM-Final gelaufen, hätte es aufs Podest gereicht.

Ditaji Kambundji nimmt die positiven Emotionen mit

Von einer 21-Jährigen eine Medaille zu erwarten, ist allerdings ebenso vermessen wie verfehlt. Ditaji Kambundji war die einzige Europäerin und zugleich die jüngste Athletin im Final und sie hat in Budapest durchaus gezeigt, welch riesiges Potenzial in ihr steckt. «Es sind Erfahrungen, die Lust auf mehr machen. Ich gehe auf jeden Fall mit sehr positiven Gefühlen nach Hause», bilanzierte die 21-Jährige.

Kambundji hatte das Gefühl, die drei Rennen innert drei Tagen vor allem körperlich zu spüren. «Mental ging ich mit der Einstellung in den Final, dass ich nichts zu verlieren habe.»

Die ersten drei im Hürdensprint trennten lediglich drei Hundertstel. Weltmeisterin ist etwas überraschend die 30-jährige Jamaikanerin Danielle Williams. Sie wiederholte damit den Erfolg, den sie vor acht Jahren bereits einmal erlebt hatte.

Seine Ansprüche sind höher. Das kann Simon Ehammer bei seinem Abgang aus dem Stadion nicht verbergen. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Millimeter sind nicht auf Ehammers Seite

Enttäuschend verlief der Abend für Simon Ehammer. Der Appenzeller musste nach zwei Nullern in den ersten beiden Versuchen des Weitsprung-Finals wieder einmal zu einer Zitterpartie antreten. Doch während Ehammer bei anderer Gelegenheit selbst im entscheidenden Moment zu viel Risiko nahm, baute er an der WM zu viel Marge ein.

Beim Absprung verschenkte der 23-Jährige, der in diesem Jahr in der Diamond League als erster Zehnkämpfer einen Weitsprung-Bewerb gewinnen konnte, zumindest mehr Zentimeter, als dass ihm letztlich auf den achten Rang fehlten. Simon Ehammer landete bei 7,87 m, mit acht Zentimeter mehr hätte er zu drei weiteren Versuchen antreten können. «In diesem Moment ist es zweifellos auch ein mentales Spiel», sagte er.

Noch mehr ärgerte ein sichtlich niedergeschlagener Simon Ehammer aber der zweite Versuch. Dieser wäre gegen 8,20 m weit gewesen, wurde aber äusserst knapp – um 7 Millimeter – als übertreten gewertet, was vor allem mit der neuen Regelung zu tun hat. Anstatt ein Streifen aus Plastilin entscheidet neuerdings eine Videokamera. Ehammer ist der Meinung, dass diese die Abrollbewegung des Fusses beim Absprung zu wenig berücksichtige und empfindet sie als «Nachteil für uns Athleten».

Er werde einige Tage brauchen, um diesen Abend zu verdauen. «Erst recht, wenn ich mir die Rangliste anschaue. Um Bronze hätte ich mit meiner aktuellen Form mitreden können», sagte Ehammer, «jetzt verlasse ich die WM mit meinem schlechtesten Weitsprung-Resultat der Saison. Ich bin unter Wert geschlagen.».

Es seien aber letztlich Erfahrungen, welche zu einer Sportlerkarriere gehören würden, «genau so wie die Erfolge im vergangenen Jahr». Gold ging an den griechischen Olympiasieger Miltiadis Tentoglou, der mit seinem letzten Versuch auf 8,52 m den vom ersten Sprung an führenden Jamaikaner Wayne Pinnock noch um zwei Zentimeter übertrumpfte.