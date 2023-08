Leichtathletik-WM Ein Schweizer Freudentag mit feuchten Augen nach Höhenflug im wahrsten Sinn Stabhochspringerin Angelia Moser überquert in Budapest nach zwei schwierigen Jahren im WM-Final erstmals 5,75 m, Hürdensprinterin Ditaji Kambundji läuft als Fünftschnellste in den Final und darf jetzt sogar träumen.

Beinahe gleichzeitig im Einsatz und im Freudentaumel: Angelica Moser (links) und Ditaji Kambundji. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Immer und immer wieder überkamen sie die Emotionen. Stabhochspringerin Angelica Moser hatte soeben den WM-Final als Fünfte mit persönlicher Bestleistung von 4,75 m beendet. Zum Schweizer Rekord ihrer Trainerin Nicole Büchler fehlen ihr neu noch drei Zentimeter. Doch die Tränen vor laufender TV-Kamera waren nicht ihrer Leistung geschuldet.

Vielmehr dachte Angelica Moser während des Resümees ihres Wettkampfs fortwährend an jene Monate der vergangenen zwei Jahre, in denen sie der Verzweiflung näher stand als einem Rekordsprung. Verletzungen liessen kein andauernd regelmässiges Training zu.

Und nun also der sportliche Befreiungsschlag. «Es zeigt mir, was mit einem verletzungsfreien Jahr für mich möglich ist», sagte sie und dachte dabei bereits voraus an die Olympischen Spiele von Paris. «Im Moment bin ich überglücklich, aber so wie ich mich kenne, wird dieses Gefühl schnell wieder zugunsten der Gedanken, was ich noch besser machen kann, weichen.»

Für Ditaji Kambundji ist Podest nicht weit entfernt

Sehr gut machte es an diesem Schweizer Abend in Budapest auch Ditaji Kambundji. Mit der fünftbesten Zeit aller Teilnehmerinnen stürmte sie in den Final über 100 m Hürden von Donnerstagabend (21.25 Uhr). Mit 12,50 Sekunden erreichte sie eine Zeit ganz nahe ihres erst zwei Wochen alten Schweizer Rekords (12,47).

«Dass ich eine solche Zeit laufen kann, wenn es zählt, macht mich stolz», sagte die 21-Jährige. Selbst ein verlegenes Schielen auf das Podest ist angesichts der Zeiten der Konkurrenz jetzt nicht mehr verboten.

Simon Ehammer qualifizierte sich mit der fünftbesten Weite ebenfalls für den heutigen Final der zwölf Besten. Der Bronzemedaillengewinner von Eugene 2022 landete im zweiten Versuch bei 8,13 m. Vier Athleten sprangen weiter als der Appenzeller, die grösste Weite erreichte Wayne Pinnock aus Jamaika mit der Weltjahresbestleistung von 8,54 m.

«So einen Sprung haue ich lieber morgen raus», sagte Ehammer dazu selbstbewusst. Der Final beginnt um 19.30 Uhr. Er werde sich vor dem Final nochmals seinen Rekordsprung auf 8,45 m aus dem vergangenen Jahr in Götzis als Visualisierung anschauen.

Erfolgreich waren aus Schweizer Sicht auch Lore Hoffmann (800 m) und William Reais (200 m) – beide qualifizierten sich für den Halbfinal. Taktisches Lehrgeld bezahlte hingegen das erst 18-jährige Mittelstrecken-Supertalent Audrey Werro. Sie beendete ihren Vorlauf lediglich als Sechste und schied aus.