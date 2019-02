Leichtathletin Géraldine Ruckstuhl vom Frustauftakt zum Rekord An den Schweizer Hallenmeisterschaften der Mehrkämpfer verbesserte Géraldine Ruckstuhl vom STV Altbüron ihren eigenen Schweizer Fünfkampf-Rekord. Dies auch dank einem neuen Trainer-Trio. Jörg Greb

Hat im Kugelstossen ihre Bestweite verbessert: Géraldine Ruckstuhl. (Bild: Ulf Schiller/Freshfocus (Magglingen, 26. Januar 2019))

Die Aussage der 20-Jährigen aus Altbüron nach dem harten Wettkampftag in der Halle «End der Welt» in Magglingen erstaunt: «Der Schweizer Rekord bereitet Freude, die einzelnen Leistungen aber weniger.» Das Gegensätzliche zu erklären beginnt Géraldine Ruckstuhl mit einem enttäuschenden Wettkampfauftakt: «Ich liess beim 60-m-Hürdensprint viel Zeit und etliche Punkte liegen.» Mit 8,70 Sekunden blieb sie um 15 Hundertstel über ihrer Bestzeit aus dem letzten Winter.

Allerdings, und darin zeigte sich die Klasse der Schweizer Mehrkampf-Rekordhalterin in der Halle wie im Freien, verstand sie es, den Frust abzulegen. Gute 1,81 m meisterte sie im Hochsprung. «Schade, dass es mit den 1,84 m noch nicht klappte, das war sehr knapp», kommentierte sie aber auch da selbstkritisch. Und dann stiess sie die negativen Gefühle buchstäblich beiseite: Beim dritten Versuch im Kugelstossen wurden 14,55 m gemessen. Um nicht weniger als 66 cm verbesserte sie damit ihre bisherige Bestweite. «Ich wusste, irgendwann macht sich das harte Arbeiten an der Technik bemerkbar. Bei diesem Stoss konnte ich das Erwünschte erstmals annähernd erreichen.»

Ruckstuhl liegt derzeit auf Platz 3 der Weltbestenliste

Umstellungen hat sie in den letzten Monaten auch im Weitsprung vorgenommen. Um zwei Schritte verlängerte sie ihren Anlauf. Und ein erster Erfolg zeigte sich: Bei 5,96 m landete sie bei ihrem besten Versuch. Nur 10 cm blieb sie unter ihrer Freiluftbestmarke. Keine Topzeit realisierte sie beim abschliessenden 800-m-Lauf. «Ich war auf mich alleine gestellt und wusste, dass ich unter 2:20 Minuten durchkommen muss für den Rekord. Das glückte», sagte sie nach den 2:17,62 Minuten. Ihre Sommer-Bestmarke liegt bei 2:12,56.

Mit 4489 Punkten verbesserte Ruckstuhl ihre letztjährige Rekordmarke um 34 Punkte. Als «gut, aber längst nicht optimal», bewertet sie das Total. Auf Position 3 der aktuellen (und noch jungen) Weltbestenliste hat sie sich eingereiht. Das vor einem speziellen Hintergrund: Sie und ihre Coaches haben diesem Hallenstart nicht oberste Priorität eingeräumt. «Dieser Wettkampf diente mir vor allem als Standortbestimmung.» Unterstreichen und zusätzlich betonen will Ruckstuhl ihre derzeit viel versprechende Verfassung mit Starts in verschiedenen Disziplinen an den Einzel-Meisterschaften vom übernächsten Wochenende in St. Gallen.

Trainerwechsel «sehr positiv»

Bestätigt sieht sich Géraldine Ruckstuhl in ihrem Entscheid vom Herbst, den Trainer zu wechseln. Anstelle ihres einstigen Förderers Rolf Bättig kümmert sich nun ein Trio um sie: Mehrkampf-Nationaltrainer Adrian Röthenbühler, Wurfspezialist Terry McHugh sowie Hürdenspezialist Raphael Monachon. Es ist das Trio, das sie bereits in der Spitzensport-RS im letzten Winter betreut hatte. «Die Zusammenarbeit hat sich nun noch besser eingespielt. Sie funktioniert, ist sehr positiv und ich bin sehr froh», sagt die Luzerner Hinterländerin.

McHugh hat die Hauptverantwortung und die Koordination übernommen. Und Géraldine Ruckstuhl sieht die Vorteile ihres flexiblen Umfeldes: «Wir werden uns auch Impulse von Fachleuten aus dem Ausland holen», sagt sie. Und denkt dabei zum Beispiel an den Sprint- und Schnelligkeitsbereich.