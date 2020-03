Liebes Tagebuch, was machen wir bloss ohne Sport? Eishockey-WM abgesagt. Fussball-EM abgesagt. Olympische Spiele abgesagt. Freizeitsport verboten. Die Sportwelt steht still. Was macht das mit uns? Lesen Sie in unser Tagebuch.

Tag 1: Montag, 23. März

Liebes Tagebuch. Ich lade mein Handy öfters auf. Ich kämpfe im «Quizduell» gegen Simon, ernte Weizen bei «Hay Day» und sehe auf Instagram Fussballer, die mit Klopapier jonglieren. Heute habe ich in der App «Score! Hero» drei Franken investiert. Und wohl den vorläufigen Tiefpunkt erreicht.

Ich bin dauernd am Handy. Bild: Lisa Jenny

«Ligretto» mit meiner Freundin und ihrer kleinen Schwester. Ich spiele mit einem besorgniserregenden Ehrgeiz. Ich lege die Karten nicht in die Mitte, ich werfe sie. Ich verliere meistens.

Später lerne ich das Kartenspiel «Drecksau». Ich gewinne die ersten beiden Runden, ehe meine Freundin die Einnahme des Znachts durchsetzt. Ich bezichtige sie des unehrenhaften Kalküls. Es kann kein Zufall sein, dass wir genau jetzt essen. Im Laufe des Abends wiederhole ich diesen Verdacht. Anfangs lacht sie noch höflich, irgendwann ist sie genervt. Und ich erschrecke, weil mein Selbstvertrauen inzwischen abhängig ist von der Wahrnehmung eines Doppelsieges beim Kartenspiel.

Tag 2: Dienstag, 24. März

Liebes Tagebuch. Ich habe zu wenig Geld, um mir den «Football Manager 2020» zu kaufen. Und ich habe viel zu wenig Geld, um mir den FC Wil oder Neuchâtel Xamax zu kaufen. Also befreie ich meinen alten Computer von Staub und seltsamen Suchverläufen. Und lege «Fussball Manger 14» ein.

Zeit meiner beruflichen Karriere war ich Lehrling oder Praktikant. Nun bin ich die wichtigste Person bei der Borussia aus Mönchengladbach. Nach zwei Minuten verhandle ich mit Frank Lampard über einen haarsträubend lukrativen Vertrag und habe den Ausbau der Haupttribüne in Auftrag gegeben. Nach zwei Minuten bin ich dem Grössenwahn verfallen. Doch das Geld reicht nicht, um in der Defensive nachzurüsten. Im Abwehrzentrum sind der vollkommen talentfreie Roel Brouwers und der maximal grundsolide Tony Jantschke gesetzt. In der ersten Pokalrunde scheitere ich auswärts in Rostock.

Der Borussia-Park ist meine neue Heimat. Friedemann Vogel / EPA

Erneut kommt das Abendessen zur Unzeit. Das lasse ich meine Freundin auch wissen. Erzähle, dass ich jetzt da sein müsse für «mini Jungs». Dass ich euphorisch ausführe, wie ich mit der Mannschaft einen Freizeitpark besuchte (und dafür zwei Moralpunkte sammelte), mag zwar etwas befremdlich klingen. Aber ihre Gleichgültigkeit verletzt mich. Ich kehre zurück an den Computer.

Tag 3: Mittwoch, 25. März

Liebes Tagebuch. Mir fehlt der Sport, mir fehlt sein Rhythmus. Dienstag- und Mittwochabend Champions League. Donnerstags vielleicht Europa League. Je nach Beziehungsstatus. Samstags um halb vier Bundesligakonferenz. Am Sonntag ins Stadion und abends das Sportpanorama.

Jetzt ist es still. Kein Taktgeber, kein Solist. Kein Chor. Kein Toni Kroos und kein Lionel Messi. Keine lärmende Kurve. Seit über einer Woche läuft kein Sport, werden keine Geschichten geschrieben. Wir schreiben nun Geschichte, in dem wir zu Hause bleiben.

Ich vermisse die Stimmung im Stadion. Bild: Urs Bucher

Draussen blühen unverblümt die Blumen. Ein bisschen Hohn. Zu Hause riecht es nach Bratpfanne und Meister Proper. Und nicht nach dem Schweiss der Umkleidekabine und abgestandenem Bier. Ich höre den Dampfabzug und die Waschmaschine. Und nicht das Quietschen der Turnschuhe auf dem Plastik der Sporthalle.

Mir fällt viel ein und auf. Und die Decke auf den Kopf.