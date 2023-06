Ballonunfall in Hünenberg Jetzt spricht der Unglückspilot: «Es wird schlimmer dargestellt, als es wirklich war»

Sieben Verletzte hat die Zuger Polizei gemeldet, nachdem in Hünenberg am vergangenen Samstag ein Heissluftballon in Flammen aufgegangen war. Der Ballonfahrer gibt einen Einblick in das Geschehen.