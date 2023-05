Schwingen Nach dem Sieg am Urner Kantonalen bekommt es Joel Wicki mit den bösesten Bernern zu tun

In der Innerschweiz dominiert Joel Wicki weiterhin nach Belieben. Nach dem Schwyzer und dem Luzerner gewinnt er in Altdorf auch das Urner Kantonalschwingfest. Am nächsten Wochenende folgt für den Entlebucher ein wahrer Härtetest.