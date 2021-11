Vor den beiden letzten Spielen der WM-Qualifikation liegen die Schweiz und Italien punktegleich an der Spitze der Gruppe C. Nun kommt es in der italienischen Hauptstadt zum Kräftemessen um die direkte Qualifikation. Wer gewinnt, fährt ohne Umweg an die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.