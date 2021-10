Nach einem ungefährdeten 2:0-Sieg am Samstag gegen Nordirland tritt die Schweiz nun in Vilnius gegen Litauen an. Im Kampf um Platz eins in der WM-Qualifikation muss die Schweiz nicht nur gewinnen, sondern im Fernduell mit Italien auch ihre Tordifferenz verbessern. Die Partie live ab 20:45 Uhr im Ticker.