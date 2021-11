Schweiz fertigt Bulgarien mit 4:0 ab und fliegt nach Italiens Unentschieden direkt an die WM 2022 in Katar

In Luzern gewinnt die Schweizer Nati verdient mit 4:0 gegen Bulgarien. Nach einer torlosen ersten Halbzeit feiern die Schweizer ein Schützenfest und schenken den Gästen vier Tore ein. Da Italien in Belfast nur Unentschieden spielt, überholt die Schweiz den südlichen Nachbarn in der Gruppe und schafft so die direkte Qualifikation für die WM 2022 in Katar.